கடனுக்கு நான் பொறுப்பு!. கையெழுத்து போட்ட சூர்யா!.. கருப்பு வெளியானதன் பின்னணி!...
ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு. இந்த படத்தை சூர்யாவின் நெருங்கிய உறவினரான எஸ்.ஆர் பிரபு தயாரித்திருந்தார். இவரின் ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் கைதி உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களையும் தயாரித்திருக்கிறது.
இந்த நிறுவனம் கடைசியாக தயாரித்து வெளியான ஜப்பான் திரைப்படம் வினியோகஸ்தர்களுக்கு பல கோடி நஷ்டத்தை கொடுத்தது. எனவே அந்த நஷ்டத்தையெல்லாம் ஈடுகட்ட வேண்டும் என கருப்பு படம் வெளியாகும் போது வினியோகஸ்தர்கள் பிரச்சனை செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது..
கருப்பு பட தயாரிப்புக்காக வாங்கிய கடனும் சேர்த்து 85 கோடியை எஸ்.ஆர்.பிரபு திருப்பி கொடுக்க வேண்டியிருந்ததால் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவேதான் நேற்று காலை படம் வெளியாகவில்லை. இந்நிலையில், 60 கோடிக்கு நான் பொறுப்பு என சூர்யா கையெழுத்து போட்டு கொடுத்ததால் தற்போது படம் வெளியாகியிருக்கிறது என சொல்கிறார்கள். அதோடு 15 கோடியை மட்டும் நாங்கள் பிறகு வாங்கிக் கொள்கிறோம் என வினியோகஸ்தர்கள் விட்டுக் கொடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது.
