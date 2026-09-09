  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. suriya 47 movie tittle is out with video
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (18:49 IST)

சூர்யாவின் 47வது படம் ‘சீன்’!.. வெளியான வீடியோ!.. தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்!...

scene
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (18:52 IST)
google-news
சூர்யாவின் கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய திரைப்படங்கள் அவருக்கு வெற்றிப்படங்களாக அமைந்துவிட்ட நிலையில் தற்போது அவரின் 47வது படம் தொடர்பான அப்டேட் வெளியாகியிருக்கிறது.

இந்த திரைப்படத்தை மலையாள பட இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கியிருக்கிறார். இவர் ஏற்கனவே பகத் பாசிலை வைத்து ஆவேசம் என்கிற படத்தை இயக்கி கவனம் பெற்றவர்.
இந்த படத்தில் சூர்யா போலீஸ் அதிகாரியாக நடிக்கிறார் என ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியான நிலையில் தற்போது அது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த படத்தில் டி.எஸ்.பி-யாக சூர்யா நடித்திருக்கிறார்.

இந்த படத்திற்கு சீன் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு ஒரு டைட்டில் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவையும் படக்குழு வெளியிட்டிருக்கிறது.  பல வருடங்கள் கழித்து ஒரு ஜாலியான போலீஸ் அதிகாரியாக சூர்யா இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார். சீன் திரைப்படம் தீபாவளி முன்னிட்டு வருகிற நவம்பர் 6ம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.


About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நள்ளிரவில் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பிளாக் பாண்டி

சூர்யாவின் 47வது படம் ‘சீன்’!.. வெளியான வீடியோ!.. தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்!...

சூர்யாவின் 47வது படம் ‘சீன்’!.. வெளியான வீடியோ!.. தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்!...சூர்யாவின் கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய திரைப்படங்கள் அவருக்கு வெற்றிப்படங்களாக அமைந்துவிட்ட நிலையில் தற்போது அவரின் 47வது படம் தொடர்பான அப்டேட் வெளியாகியிருக்கிறது.

நள்ளிரவில் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பிளாக் பாண்டி

நள்ளிரவில் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பிளாக் பாண்டிபிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பிளாக் பாண்டி; அதிர்ச்சியில் போட்டியாளர்கள பிரபல தமிழ் தொலைக்காட்சியான விஜய்

கெட்டப்பே வேறலெவல்!.. சேயோனில் சீமான்!.. வெளியான வீடியோ...

கெட்டப்பே வேறலெவல்!.. சேயோனில் சீமான்!.. வெளியான வீடியோ...ராதிகா சரத்குமார், சிங்கம்புலி உள்ளிட்ட பலரையும் வைத்து தாய் கிழவி என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியவர் சிவக்குமார் முருகேசன்.

தமிழை அடுத்து கன்னட சினிமாவில் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகும் ஹார்ட் பீட் நடிகை..

தமிழை அடுத்து கன்னட சினிமாவில் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகும் ஹார்ட் பீட் நடிகை..‘டூரிஸ்ட் ஃபேமலி’, ‘ஹார்ட் பீட்’ உள்ளிட்ட படைப்புகள் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தைப் பெற்ற நடிகை யோகலட்சுமி, தற்போது கன்னட சினிமாவில் நாயகியாக அறிமுகமாக உள்ளார்.

ஐ அம் கேம், இம்மார்ட்டல் : லேட்டஸ்ட் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்

ஐ அம் கேம், இம்மார்ட்டல் : லேட்டஸ்ட் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய யாஷின் டாக்ஸிக், துல்கர் சல்மானின் ஐ அம் கேம்