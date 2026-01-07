புதன், 7 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 7 ஜனவரி 2026 (16:59 IST)

சூர்யாவின் கருப்பு ரிலீஸ் தேதி என்ன? பட குழுவினர் வெளியிட்ட தகவல்..!

நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'கருப்பு' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இப்படத்தின் வெளியீடு குறித்த அப்டேட் வராமல் இருந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
இப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை நெட்ஃபிக்ஸ் நிறுவனமும், சேட்டிலைட் உரிமையை ஜி5 நிறுவனமும் கைப்பற்றியுள்ளதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து ரிலீஸ் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.
 
வரும் ஜனவரி இறுதி அல்லது பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் படத்தை வெளியிட தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு பொங்கல் திருநாளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
சூர்யா மற்றும் ஆர்.ஜே. பாலாஜி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள முதல் படம் என்பதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. திரிஷா, காளி வெங்கட், யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ள இப்படத்தை எஸ்.ஆர். பிரபு தயாரித்துள்ளார். 
 
Edited byy Mahendran

‘ஜனநாயகன்’ தணிக்கை சான்றிதழ் வழக்கு: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பரபரப்பான வாதம்..

‘ஜனநாயகன்’ தணிக்கை சான்றிதழ் வழக்கு: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பரபரப்பான வாதம்..நடிகர் விஜய் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் தொடர்பான வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நாளை தனது இறுதித்தீர்ப்பை வழங்க உள்ளது.

ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு எதிராக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தாக்கல் செய்த மனு.. நீதிமன்றம் தள்ளுபடி..!

ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு எதிராக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தாக்கல் செய்த மனு.. நீதிமன்றம் தள்ளுபடி..!திரைப்பட நடிகரும் பிரபல சமையல் கலைஞருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரீரிலீஸ் ஆகும் சீமான் திரைப்படம்.. சூப்பர்ஹிட் ஆகுமா?

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரீரிலீஸ் ஆகும் சீமான் திரைப்படம்.. சூப்பர்ஹிட் ஆகுமா?சீமான் இயக்கத்தில் மாதவன் கதாநாயகனாக நடித்து, கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற திரைப்படம் ‘தம்பி’. சமூக அவலங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் ஒரு இளைஞனின் ஆக்ரோஷமான போராட்டத்தை படமாக்கியிருந்த விதம், அப்போது இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்படம் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

அஜித் சார் அதுக்கு allow பண்ணவே இல்ல! உண்மையை உடைத்த கௌதம் மேனன்

அஜித் சார் அதுக்கு allow பண்ணவே இல்ல! உண்மையை உடைத்த கௌதம் மேனன்தமிழ் சினிமாவில் மென்மையான ரொமான்டிக்கான படங்களை எடுப்பதில் தலை சிறந்த இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன்.

’ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் தேதியை ஏன் ஜனவரி 10-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கக்கூடாது? நீதிபதி கேள்வி..!

’ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் தேதியை ஏன் ஜனவரி 10-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கக்கூடாது? நீதிபதி கேள்வி..!தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், வழக்கின் விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது. வரும் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், சான்றிதழ் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் படக்குழுவினர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

