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Last Modified: Monday, 15 June 2026 (14:15 IST)

இதுநாள் வரை நீங்கள் செய்த உதவிகள் எல்லாம் நாடகம் தானா ராகவா லாரன்ஸ்? தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி..

ராகவா லாரன்ஸ்
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (14:15 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (14:18 IST)
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இதுநாள் வரை தாங்கள் உதவி என்ற பெயரில் நாடகமாடியது கொடுத்தது பிஸ்கட்டும் பிரியாணியும்தானா?! என தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதுகுறித்து அவரது பதிவு இதோ:
 
திரு நடிகர் நடன இயக்குநர் லாரன்ஸ் அவர்களுக்கு, உங்களது அரசியல் வரவை பற்றிய விமர்சனம் எமக்கு அவசியமில்லை. ஓட்டுப்போடத் தகுதியுள்ள  யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம். டாட். 
 
ஏ. ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் தனது ரமணா படத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்பிக்கை வைக்கமாட்டார்கள். நம்பிக்கை வைத்தால் உயிரையே கொடுப்பார்கள். மக்களை ஏமாற்றிய தலைவர்கள் இருப்பார்களேயொழிய தலைவர்களை ஏமாற்றிய மக்கள் இல்லை. தமிழ் நாட்டு மக்கள் செண்டிமெண்டல் இடியட்ஸ் இல்லை என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருப்பார். இது இயக்குநர் அண்ணன் முருகதாஸின் பார்வை. 
 
ஆனால் லாரன்ஸ் அவர்கள் நீங்கள் பிஸ்கெட்டும் பிரியாணியும் கொடுத்தால் போதும் என்றது  மக்களை சொன்னீர்களா? ஆட்சியாளர்களை விமர்சித்தீர்களா? அல்லது விமர்சகர்களைச் சொன்னீர்களா?  தெரியவில்லை. தெரு நா...ய்க்கு பிஸ்கட்டும் பிரியாணியும் கொடுத்தால் போதும் என்ற உங்கள் அறிவு முதிர்ச்சி கேவலமானது என்பது மட்டும் புரிகிறது. 
 
இதுநாள் வரை தாங்கள் உதவி என்ற பெயரில் நாடகமாடியது கொடுத்தது பிஸ்கட்டும் பிரியாணியும்தானா?!
 
Edited by Siva
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Webdunia

இதுநாள் வரை நீங்கள் செய்த உதவிகள் எல்லாம் நாடகம் தானா ராகவா லாரன்ஸ்? தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி..

இதுநாள் வரை நீங்கள் செய்த உதவிகள் எல்லாம் நாடகம் தானா ராகவா லாரன்ஸ்? தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி..இதுநாள் வரை தாங்கள் உதவி என்ற பெயரில் நாடகமாடியது கொடுத்தது பிஸ்கட்டும் பிரியாணியும்தானா?! என தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதுகுறித்து அவரது பதிவு இதோ:

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