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Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (08:57 IST)

’தர்மன்’ படத்திற்கு அஸ்வத் 4வது இயக்குனர்.. இதற்கு முன் 3 இயக்குனர்களிடம் பேசினோம்: ரஜினிகாந்த்..

dharman
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (08:57 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (08:58 IST)
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’தர்மன்’ திரைப்படத்தின் இயக்குனர் மாற்றங்கள் குறித்து எழுந்துள்ள பல்வேறு விவாதங்களுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக விளக்கம் அளித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் பேசுகையில், தற்போதைய படத்திற்கு அஷ்வத் மாரிமுத்து நான்காவது இயக்குனர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஆரம்பத்தில் இந்தத் திரைப்படத்திற்காக பிரபல இயக்குனர் கே.எஸ்.ரவிகுமார் தான் முதலில் தேர்வு செய்யப்பட்டார் என்றும், ஆனால் சில காரணங்களால் அது சாத்தியப்படவில்லை என்றும் ரஜினிகாந்த் கூறினார். 
 
அதன் பிறகு இயக்குனர் சுந்தர்.சி அவர்களை அணுகியபோது, அவருக்கு இருந்த பிற படங்களின் கமிட்மென்ட் காரணமாகப் படம் தாமதமானது. இதனால் அவரே படத்திலிருந்து விலகுவதாகக் கூறிவிட்டார். 
 
அடுத்ததாக சிபி சக்ரவர்த்தி கதையைக் கூறினார். அணு விஞ்ஞானி மற்றும் அணு ஆயுதங்களை மையமாகக் கொண்ட அவரது கதை மிகவும் அருமையாக இருந்தது. ஆப்கானிஸ்தான், ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளில் படப்பிடிப்பு நடத்தத் திட்டமிடப்பட்ட அந்தப் பெரிய கதைக் களம், மிகவும் உணர்வுபூர்வமானதாகவும் அதிக நேரம் எடுக்கக்கூடியதாகவும் இருந்ததால், அதைத் தற்போதைக்குத் தள்ளி வைத்துள்ளோம்.
 
இந்தச் சூழலில்தான் இயக்குனர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இந்தத் திட்டத்திற்குள் வந்தார் என்று ரஜினிகாந்த் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

’தர்மன்’ படத்திற்கு அஸ்வத் 4வது இயக்குனர்.. இதற்கு முன் 3 இயக்குனர்களிடம் பேசினோம்: ரஜினிகாந்த்..

’தர்மன்’ படத்திற்கு அஸ்வத் 4வது இயக்குனர்.. இதற்கு முன் 3 இயக்குனர்களிடம் பேசினோம்: ரஜினிகாந்த்..’தர்மன்’ திரைப்படத்தின் இயக்குனர் மாற்றங்கள் குறித்து எழுந்துள்ள பல்வேறு விவாதங்களுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக விளக்கம் அளித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் பேசுகையில், தற்போதைய படத்திற்கு அஷ்வத் மாரிமுத்து நான்காவது இயக்குனர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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