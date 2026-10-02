சன் டிவியின் மூன்று தொடர்களின் மகா சங்கமம்.. தினமும் 2 மணி நேரம் ஒளிபரப்பு..
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் புகழ்பெற்ற நாடக தொடர்களான சிங்க பெண்ணே, மூன்று முடிச்சு மற்றும் மருமகள் ஆகிய மூன்று தொடர்களின் ‘மகா சங்கமம்’ விரைவில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
டிஆர்பி தரவரிசையில் முன்னணியில் இருக்கும் இந்த மூன்று தொடர்களும் இணைந்து அக். 12 ஆம் தேதி முதல் இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி வரை தொடர்ந்து இரண்டு மணிநேரம் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது. பொதுவாக இரண்டு தொடர்கள் மட்டுமே இணைந்து மகா சங்கமமாக ஒளிபரப்பாகும் நிலையில், முதன்முறையாக மூன்று பிரபல தொடர்கள் ஒன்றாக இணைவது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சிறப்பு அத்தியாயங்களில் மருமகள் தொடரின் கேப்ரியல்லா, சிங்க பெண்ணே தொடரின் மணிஷா மற்றும் மூன்று முடிச்சு தொடரின் ஸ்வாதி ஆகியோர் ஒரே திரையில் தோன்றி நடிக்கவுள்ளனர். மூன்று தொடர்களின் நட்சத்திரங்களும் ஒன்றாக இணைவதால், சின்னத்திரை ரசிகர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த விருந்தாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.