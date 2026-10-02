  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Sun TV Announces Mega Sangamam of Three Popular Serials for 2 Hours
Written By SIVA SIVA

சன் டிவியின் மூன்று தொடர்களின் மகா சங்கமம்.. தினமும் 2 மணி நேரம் ஒளிபரப்பு..

சன் டிவி
Written By: SIVA
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (16:41 IST)
google-news
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் புகழ்பெற்ற நாடக தொடர்களான சிங்க பெண்ணே, மூன்று முடிச்சு மற்றும் மருமகள் ஆகிய மூன்று தொடர்களின் ‘மகா சங்கமம்’ விரைவில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
 
டிஆர்பி   தரவரிசையில் முன்னணியில் இருக்கும் இந்த மூன்று தொடர்களும் இணைந்து அக். 12 ஆம் தேதி முதல் இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி வரை தொடர்ந்து இரண்டு மணிநேரம் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது. பொதுவாக இரண்டு தொடர்கள் மட்டுமே இணைந்து மகா சங்கமமாக ஒளிபரப்பாகும் நிலையில், முதன்முறையாக மூன்று பிரபல தொடர்கள் ஒன்றாக இணைவது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த சிறப்பு அத்தியாயங்களில் மருமகள் தொடரின் கேப்ரியல்லா, சிங்க பெண்ணே தொடரின் மணிஷா மற்றும் மூன்று முடிச்சு தொடரின் ஸ்வாதி ஆகியோர் ஒரே திரையில் தோன்றி நடிக்கவுள்ளனர். மூன்று தொடர்களின் நட்சத்திரங்களும் ஒன்றாக இணைவதால், சின்னத்திரை ரசிகர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த விருந்தாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சிக்மா படம் எப்படி இருக்கு?.. இயக்குனராக ஜேசன் ஜெயித்தாரா?.. ரசிகர்கள் சொல்வது என்ன?..

கிளாமர் லுக் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் புதிய போட்டோஷூட்.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

கிளாமர் லுக் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் புதிய போட்டோஷூட்.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படங்கள்சின்னத்திரையில் ஒளிபரப்பான அசத்தப்போவது யாரு? நிகழ்ச்சியின் மூலம் தனது திரைப்பயணத்தை தொடங்கியவர் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்

சிக்மா முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா? வெளியான தகவல்!

சிக்மா முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா? வெளியான தகவல்!ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் சந்தீப் கிஷன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள சிக்மா திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது

பழைய கதையும்… பழைய திரைக்கதையும் – சிக்மா படத்தை விமர்சித்த ப்ளூ சட்டை மாறன்

பழைய கதையும்… பழைய திரைக்கதையும் – சிக்மா படத்தை விமர்சித்த ப்ளூ சட்டை மாறன்ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ள சிக்மா திரைப்படம் அக்டோபர் 2-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. சந்தீப் கிஷன், ஃபரியா

தாத்தா படம் பார்க்கல!.. போதைப்பொருள் புரமோட் செய்யவில்லை!.. ஜேசன் விளக்கம்!...

தாத்தா படம் பார்க்கல!.. போதைப்பொருள் புரமோட் செய்யவில்லை!.. ஜேசன் விளக்கம்!...முன்னாள் நடிகர் மற்றும் இந்நாள் தமிழக முதல்வர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள சிக்மா திரைப்படம் இன்று வெளியாகியிருக்கிறது.

சிக்மா விமர்சனம்.. முதல் பாதி வேகம் இரண்டாம் பாதியில் இல்லை.. இருந்தாலும் ஒரு இயக்குனராக ஜெயித்துவிட்டார் சஞ்சய்...

சிக்மா விமர்சனம்.. முதல் பாதி வேகம் இரண்டாம் பாதியில் இல்லை.. இருந்தாலும் ஒரு இயக்குனராக ஜெயித்துவிட்டார் சஞ்சய்...அறிமுக இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில், சந்தீப் கிஷன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'சிக்மா' திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. லைகா நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார்.