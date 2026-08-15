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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (17:35 IST)

DC சூப்பர் ஹிட்!.. லோகேஷுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ்!...

sun pictures
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (17:37 IST)
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சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் டிசி. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். வழக்கம்போல் துப்பாக்கிச்சூடு, கத்திக்குத்து என அதிக வன்முறை காட்சிகள் கொண்ட திரைப்படமாக டிசி படமாக உருவாகியிருந்தது.

அதோடு படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்ததால் படம் நல்ல வசூலையும் பெற்றது. 70 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ள டிசி திரைப்படம் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுனத்திற்கு நல்ல லாபத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது.  எனவே, சமீபத்தில் அருண் மாதேஸ்வரன், லோகேஷ் கனகராஜ் இருவரையும் அழைத்து பேசிய சன் பிக்சர்ஸ் மீண்டும் இதே டீமோடு ஒரு படத்தை எடுப்போம் என சொல்ல லோகேஷும், அருணும் ஓகே சொல்லிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

லோகேஷ் கனகராஜ் அட்லியை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்கவுள்ளார். அதன்பின் இந்த டீம் மீண்டும் எனத்தெரிகிறது. அது DC படத்தின் 2ம் பாகமாக கூட இருக்கலாம் என்கிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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