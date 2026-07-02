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Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (18:18 IST)

ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் தேதியை சொல்லிட்டாங்க!.. வெளியான வீடியோ!...

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Publish: Thu, 2 Jul 2026 (18:18 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (18:20 IST)
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சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் ரஜினி நடித்து நெல்சன் இயக்கி உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. முதல் பாகம் சூப்பர் ஹிட் என்பதல் தற்போது 2ம் பாகத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். இந்த படத்திற்கும் அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் பல மாதங்களாக நடைபெற்று தற்போது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது.

இந்த படத்தில் சிவ்ராஜ்குமார், மோகன்லால், விஜய் சேதுபதி, பாலிவுட் நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். ஜெயிலர் 2 படம் கண்டிப்பாக வெற்றிப்படமாக அமையவேண்டும் என்பதற்காக படக்குழு கடுமையாக உழைத்திருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான், ஜெயிலர் 2 படம் வருகிற அக்டோபர் 15ம் தேதி வெளியாவதாக சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக தற்போது அறிவித்திருக்கிறது. இது தொடர்பாக ஒரு வீடியோவும் வெளியாகியிருக்கிறது.



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