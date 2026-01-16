வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
Written By Bala
Last Updated : வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (11:31 IST)

சூர்யாவுக்கு ஜோடி ஸ்ரீலீலா கிடையாது.. ‘புறநானூறு’ நடந்திருந்தா ஹீரோயின் யார் தெரியுமா?

சூர்யாவுக்கு ஜோடி ஸ்ரீலீலா கிடையாது.. ‘புறநானூறு’ நடந்திருந்தா ஹீரோயின் யார் தெரியுமா?
பராசக்தி படம் இப்போது திரையரங்குகளில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. கலவையான விமர்சனத்தையே பெற்று வருகிறது. ஆனாலும் இந்த கதை எல்லாரும் அறியப்பட வேண்டிய கதை. பல வருட போராட்டத்தை இரண்டரை மணி நேரத்தில் யாராலும் காட்ட முடியாதுதான். ஆனால் அதன் வலியின் ஆழம் எப்படிப்பட்டது என்பதை விளக்க முடியும். அப்படித்தான் பராசக்தி படத்தை சுதா கொங்கரா கொடுத்திருக்கிறார்,
 
ஒவ்வொரு இடத்திலும் தமிழ் எந்தளவு முக்கியம்? தமிழனாக எந்தளவு பெருமை பட வேண்டும் என்பதை காட்டியிருக்கிறார்கள். சில இடங்களில் படத்தை பார்ப்பவர்களுக்கு புல்லரிக்க வைக்கிறது. சிவகார்த்திகேயன் ஆகட்டும், அதர்வா ஆகட்டும் புரட்சி செய்யும் இடங்களில் நம்மை அண்ணாந்து பார்க்க வைக்கிறார்கள். குறிப்பாக அதர்வாவின் நடிப்பு அனைவருக்கும் பிடித்துவிட்டது.
 
பராசக்தி படத்திற்கு முன் புறநானூறு என்ற தலைப்பில் சூர்யாதான் இந்தப் படத்தில் நடிக்க வேண்டியது. கங்குவா படத்தின் பெரும் தோல்விக்கு பிறகு சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் புற நானூறு என்ற படத்தில் சூர்யா நடிக்கிறார் என்று அறிவிப்பு வெளியானதும் சூர்யா ரசிகர்களுக்கு அப்படியொரு மகிழ்ச்சி.கங்குவா தோல்வியை மறக்க வைக்கும் படமாக இது சூர்யாவுக்கு இருக்கும் என்று நினைத்திருந்தனர்.
 
ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக சூர்யா இந்தப் படத்தில் இருந்து விலகினார். சிவகார்த்திகேயன் உள்ளே நுழைந்தார். ஆனால் புற நானூறு படத்தின் போதே சுதாகொங்கராவின் ஹீரோயின் சாய்ஸ் ஸ்ரீலீலாதானாம். சொல்லப் போனால் சூர்யாவுக்கு முன்பே கமிட் ஆகியிருக்கிறார் ஸ்ரீலீலா. சூர்யா வந்த பிறகு ஸ்ரீலீலா மிகவும் சின்ன பொண்ணா இருப்பாங்களே என்று சுதா கொங்கரா நினைத்திருக்கிறார்.
 
சூர்யாவுடன் ஒப்பிடும் போது வயதிலும் சரி, தோற்றத்திலும் சரி ஸ்ரீலீலா மிகவும் சின்ன பொண்ணாக தெரிவார். அதனால் ஸ்ரீலீலா எதுவும் நினைத்துவிட கூடாது என சுதா கொங்கரா ஒரு பெரிய மெசேஜ் ஒன்றை ஸ்ரீலீலாவுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். அதாவது இந்தப் படத்தில் நீ இல்லை. சூர்யாவுக்கு செட் ஆக மாட்ட. ஒரு வேளை மேக்கப் எல்லாம் போட்டு பார்த்தால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் இந்தப் படத்தை பொறுத்தவரைக்கும் மேக்கப் கிடையாது என்று சொல்லி அந்த மெசேஜை அனுப்பியிருக்கிறார். 
 
ஆனால் இடையில் ஒரு மாற்றம் வர, அப்போதும் சுதா கொங்கராவின் சாய்ஸ் ஸ்ரீலீலாதானாம். அதன் பிறகு தான் பராசக்தி படத்திற்குள் ஸ்ரீலீலா வந்திருக்கிறார்.

