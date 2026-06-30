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எனக்கு சம்பளமே தரல!.. பராசக்தி புரட்யூசர் மீது சுதாகொங்கரா புகார்!.. இதயம் முரளி ரிலீஸாகுமா?...
இறுதிச்சுற்று, சூரரைப் போற்று ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கிய சுதாகொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா, ரவி மோகன் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து இந்த வருடம் ஜனவரி மாதம் வெளியான திரைப்படம் பராசக்தி. இந்த படத்தை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.
1960களில் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலும் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையப்படுத்தி இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெறவில்லை. எனவே, பாக்ஸ் ஆபிசில் தோல்வியடைந்தது. எனவே தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டது..
இந்நிலையில், தனக்கு வரவேண்டிய சம்பள பாக்கி ரூ.8.39 கோடியை தயாரிப்பாளர் கொடுக்க வேண்டும் என பராசக்தி பட இயக்குனர் சுதா கொங்கரா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். மேலும் சம்பள பாக்கியை வழங்கும் வரை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இதய முரளி படத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் அந்த மனதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் வருகிற ஜூலை 8ம் தேதிக்குள் தயாரிப்பு நிறுவனம் பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருக்கிறது.எனவே, அதர்வா நடித்துள்ள இதயம் முரளி திரைப்படம் வெளியாவது கேள்விக்குறியாக மாறியிருக்கிறது.
1960களில் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலும் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையப்படுத்தி இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெறவில்லை. எனவே, பாக்ஸ் ஆபிசில் தோல்வியடைந்தது. எனவே தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டது..
இந்நிலையில், தனக்கு வரவேண்டிய சம்பள பாக்கி ரூ.8.39 கோடியை தயாரிப்பாளர் கொடுக்க வேண்டும் என பராசக்தி பட இயக்குனர் சுதா கொங்கரா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். மேலும் சம்பள பாக்கியை வழங்கும் வரை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இதய முரளி படத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் அந்த மனதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.