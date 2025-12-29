ரஜினியை வைத்து ஆக்சன் இல்லாமல் ஒரு காதல் படம்.. சுதா கொங்கரா விருப்பம்..!
இயக்குநர் சுதா கொங்கரா, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து ஒரு காவிய காதல் கதையை இயக்க வேண்டும் என்பது தனது நீண்ட நாள் ஆசை என தெரிவித்துள்ளார்.
பாரதிராஜாவின் இயக்கத்தில் வெளியான 'முதல் மரியாதை' போன்ற ஒரு அழுத்தமான உணர்வுப்பூர்வமான திரைப்படத்தை ரஜினியுடன் இணைந்து உருவாக்க தான் விரும்புவதாக அவர் ஒரு நேர்காணலில் பகிர்ந்துள்ளார்.
தற்போது சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் ஜனவரி 10-ஆம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், இப்படம் மொழி திணிப்புக்கு எதிரான மாணவர்களின் போராட்டத்தை சித்தரிக்கிறது.
இந்தப் படத்தின் பணிகளுக்கு இடையில் பேசிய சுதா, ரஜினிக்காக ஒரு காதல் கதையை மனதில் வைத்திருப்பதாகவும், ஆனால் அது இன்னும் முழுமையான வடிவத்தை எட்டவில்லை என்றும் கூறினார். அதே நேரத்தில், திரையுலக பணிகளில் ஏற்படும் களைப்பு காரணமாக விரைவில் தான் சினிமாவிலிருந்து ஓய்வு பெற விரும்புவதாகவும் அவர் கூறியிருப்பது ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தனது ஓய்வுக்கு முன்பாக 'தலைவரை' வைத்து ஒரு காதல் படத்தை இயக்கி சாதனை படைப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு கோலிவுட்டில் எழுந்துள்ளது.
