செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (10:29 IST)

இது ஒன்றும் தியேட்டர் கிடையாது.. கார் பந்தய மைதானத்தில் ரசிகர்களை கண்டித்த அஜித்..!

ajith

அபுதாபியில் நடைபெற்ற யாஸ் ஸ்பீடு பெஸ்டிவல் கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற நடிகர் அஜித் குமார், அங்கு கூடியிருந்த ரசிகர்களிடம் கண்ணியமாக நடந்து கொள்ளும்படி அன்புடன் வேண்டுகோள் விடுத்தார். 

 
பிப்ரவரி 7-8 தேதிகளில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், அஜித் தனது சொந்த அணியின் டிரைவர் மற்றும் டீம் பிரின்சிபல் என இரு நிலைகளில் களமிறங்கினார். அஜித்தை கண்டதும் உற்சாகமடைந்த ரசிகர்கள் கோஷமிட்டு ஆரவாரம் செய்தபோது, தான் போட்டியில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த அமைதி காக்குமாறு அவர் கோரினார்.
 
முன்னதாக கோவில்கள் மற்றும் பொது இடங்களிலும் அமைதி காக்க சொல்லும் அஜித், ரேஸ் டிராக்கிலும் அதே ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார். அவர் தனது ரசிகர்களிடம் ‘தயவுசெய்து கண்ணியமாக நடந்து கொள்ளுங்கள், இது ஒன்றும் தியேட்டர் கிடையாது என்று அன்புடன் கண்டித்தார்.
 
அஜித்தின் இந்த அன்பான கண்டிப்பு சமூக வலைதளங்களில் பலரது பாராட்டுக்களையும், சுவாரஸ்யமான மீம்ஸ்களையும் பெற்று வைரலாகி வருகிறது.
 
Edited by Siva

ஜனநாயகன் வழக்கு வாபஸ்!.. மறுதணிக்கைக்கு போனது படம்!..

ஜனநாயகன் வழக்கு வாபஸ்!.. மறுதணிக்கைக்கு போனது படம்!..விஜய் நடித்திருக்கும் திரைப்படத்தை, கடந்த மாதம் 9ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டனர்.

ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு செல்கிறது ‘ஜனநாயகன்.. எப்போது ரிலீஸ்?

ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு செல்கிறது ‘ஜனநாயகன்.. எப்போது ரிலீஸ்?நடிகர் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான "ஜன நாயகன்" சென்சார் போர்டின் மறுசீரப்பு குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

3 நாட்களில் இவ்வளவு கோடி வசூலா?!... வித் லவ் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்!..

3 நாட்களில் இவ்வளவு கோடி வசூலா?!... வித் லவ் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்!..தற்போது பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வி அடையும் நிலையில் அறிமுக நடிகர்கள் நடிக்கும் படங்கள் நல்ல வசூலை பெற துவங்கியிருக்கிறது..

விஜயகாந்துக்கு அப்புறம் நான்தான்!.. வாட்டர்மிலன் ஸ்டார் திவாகர் பேட்டி!...

விஜயகாந்துக்கு அப்புறம் நான்தான்!.. வாட்டர்மிலன் ஸ்டார் திவாகர் பேட்டி!...Instagram போன்ற சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்தவர் திவாகர்..

AK65 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா?!.. பரபர அப்டேட்!..

AK65 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா?!.. பரபர அப்டேட்!..குட் பேட் அக்லி வெற்றிப் படமாக அமைந்தும் அஜித்தின் அடுத்த திரைப்படம் இதுவரை ஆரம்பிக்கவில்லை

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com