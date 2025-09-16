நடிகராக களமிறங்கிய ‘ஸ்டார்’ பட இயக்குனர் இளன்!
தமிழ் சினிமாவில் பியார் பிரேமா காதல் திரைப்படம் மூலமாக இயக்குனராக அறிமுகமானவர் இளன். அந்த படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. அதையடுத்து கவினை வைத்து அவர் இயக்கிய ‘ஸ்டார்’ திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி எதிர்மறையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இந்த படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தது நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண்தான். அவரை வைத்து போட்டோஷூட் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டு போஸ்டர்கள் ரிலீஸாகி இருந்தன. அந்த போஸ்டர்களில் அவர் ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் கெட்டப்களில் காணப்பட்டார். இடையில் கொரோனா தொற்றுப் பரவலால் அந்த திரைப்படம் தாமதம் ஆனது. அதனால் ஹரிஷ் கல்யாணுக்குப் பதில் கவின் நடிக்க இந்த படம் உருவானது.
இதையடுத்து இயக்கத்தில் இருந்து ஒரு இடைவெளி எடுத்துக் கொண்ட இளன் தற்போது நடிகராக அறிமுகமாகவுள்ளார். ஸ்டார் படத்தைத் தயாரித்த நிறுவனத்துக்காக தானே கதாநாயகனாக நடித்து ஒரு படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னை சுற்று வட்டாரப்பகுதிகளில் நடந்து வருகிறது.