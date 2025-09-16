செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (09:50 IST)

நடிகராக களமிறங்கிய ‘ஸ்டார்’ பட இயக்குனர் இளன்!

தமிழ் சினிமாவில் பியார் பிரேமா காதல் திரைப்படம் மூலமாக இயக்குனராக அறிமுகமானவர் இளன். அந்த படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. அதையடுத்து கவினை வைத்து அவர் இயக்கிய ‘ஸ்டார்’ திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி எதிர்மறையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்த படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தது நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண்தான். அவரை வைத்து போட்டோஷூட் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டு போஸ்டர்கள் ரிலீஸாகி இருந்தன. அந்த போஸ்டர்களில் அவர் ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் கெட்டப்களில் காணப்பட்டார். இடையில் கொரோனா தொற்றுப் பரவலால் அந்த திரைப்படம் தாமதம் ஆனது.  அதனால் ஹரிஷ் கல்யாணுக்குப் பதில் கவின் நடிக்க இந்த படம் உருவானது.

இதையடுத்து இயக்கத்தில் இருந்து ஒரு இடைவெளி எடுத்துக் கொண்ட இளன் தற்போது நடிகராக அறிமுகமாகவுள்ளார். ஸ்டார் படத்தைத் தயாரித்த நிறுவனத்துக்காக தானே கதாநாயகனாக நடித்து ஒரு படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னை சுற்று வட்டாரப்பகுதிகளில் நடந்து வருகிறது.

அடுத்த ஆண்டு தமிழ்ப் புத்தாண்டுக்கு தள்ளிப் போகும் சூர்யாவின் ‘கருப்பு’… காரணம் நெட்பிளிக்ஸா?

அடுத்த ஆண்டு தமிழ்ப் புத்தாண்டுக்கு தள்ளிப் போகும் சூர்யாவின் ‘கருப்பு’… காரணம் நெட்பிளிக்ஸா?கங்குவா மற்றும் ரெட்ரோ ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

என்னதான் ஆச்சு VJS & மிஷ்கினின் ‘டிரெய்ன்’ படம்?... டிரைலர் அப்டேட்!

என்னதான் ஆச்சு VJS & மிஷ்கினின் ‘டிரெய்ன்’ படம்?... டிரைலர் அப்டேட்!பிசாசு 2 படத்தில் இணைந்து பணியாற்றிய மிஷ்கின் மற்றும் விஜய் சேதுபதி இப்போது ஒரு முழுநீளப் படத்தில் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளனர். இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ் தாணு தயாரிக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் நடந்து முடிந்து போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்த படத்துக்கு இயக்குனர் மிஷ்கினே இசையமைக்கிறார். பௌசியா ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றுகிறார். படத்தில் நாசர் வில்லனாக நடிக்கிறார்.

ஆங்கில வெப் சீரீஸில் நடிக்கும் சித்தார்த்…!

ஆங்கில வெப் சீரீஸில் நடிக்கும் சித்தார்த்…!மணிரத்னத்திடம் உதவி இயக்குனராக இருந்த சித்தார்த்தை இயக்குனர் ஷங்கர் பாய்ஸ் படம் மூலமாக நடிகராக்கினார். பாய்ஸின் தெலுங்கு வெர்ஷன் சூப்பர் ஹிட்டானதால் அங்கு அவர் முன்னணிக் கதாநாயகன் ஆனார். தொடர்ச்சியாக அங்கு படங்களில் நடித்த அவர் ஒரு கட்டத்தில் இந்தி, தமிழ் என பல மொழிகளில் நடித்து வந்தார்.

ரி ரிலீஸில் ஹாட்ரிக் அடிப்பாரா விஜய்… சூப்பர்ஹிட் ‘குஷி’ ரி ரிலீஸ் அறிவிப்பு!

ரி ரிலீஸில் ஹாட்ரிக் அடிப்பாரா விஜய்… சூப்பர்ஹிட் ‘குஷி’ ரி ரிலீஸ் அறிவிப்பு!சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

கண்கூசும் அழகில் அசத்தும் சம்யுக்தா மேனன்!

கண்கூசும் அழகில் அசத்தும் சம்யுக்தா மேனன்!மலையாள சினிமா உலகில் இருந்துதான் இப்போது தென்னிந்திய சினிமாக்களுக்கு ஹீரோயின்கள் வரிசையாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி வாத்தி படம் மூலம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர்தான் சம்யுக்தா.தன் பெயருக்குப் பின்னால் மேனன் என்ற சாதி பெயரை நீக்கியதாக அவர் கூறியது பலரின் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

