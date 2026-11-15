என் வீட்டிலும் பேய்!.. பொம்மை அதுவா நடந்து!.. ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த ஸ்ருதிஹாசன்!..
தமிழ் சினிமாவில் பல பரிசோதனை முயற்சிகளை செய்தவர் கமல்ஹாசன். அவரின் மூத்த மகள் ஸ்ருதிஹாசன். கமல் பகுத்தறிவு சிந்தனை கொண்டவர். தனது திரைப்படங்களில் மூடநம்பிக்கை எதிரான பல கருத்துக்களை அவர் பேசியிருக்கிறார்.
கடவுள், சாத்தான், பேய், ஜாதகம், நல்ல நேரம், கெட்ட நேரம், ஜோதிடம் என எதிலும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்தான் கமல். ஆனால் அவரின் மகள் ஸ்ருதிஹாசன் அப்படி இல்லை.. கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டவர்.. நிறைய கோவில்களுக்கும் சென்று வழிபடுபவர்.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேட்டி கொடுத்த ஸ்ருதிஹாசன் ‘மும்பையில் உள்ள என் வீட்டில் இருக்கும் FIONA என்ற மனித உருவ பொம்மை அவ்வப்போது தானாகவே ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு நகர்ந்தது. இதனால் மிகவும் பயந்து போனேன்.. தீய சக்திகளை ஒழிப்பதற்கான சடங்குகளை செய்த பிறகுதான் என் வீடு தற்போது அமைதியாக இருக்கிறது’ என கூறியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேட்டி கொடுத்த ஸ்ருதிஹாசன் ‘மும்பையில் உள்ள என் வீட்டில் இருக்கும் FIONA என்ற மனித உருவ பொம்மை அவ்வப்போது தானாகவே ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு நகர்ந்தது. இதனால் மிகவும் பயந்து போனேன்.. தீய சக்திகளை ஒழிப்பதற்கான சடங்குகளை செய்த பிறகுதான் என் வீடு தற்போது அமைதியாக இருக்கிறது’ என கூறியிருக்கிறார்.