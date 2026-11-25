ஹாஸ்பிட்டல்.. ஆம்புலன்ஸ்.. அப்பாக்கு யாருமே பணம் வாங்கல!.. ஸ்ரீகாந்த் தேவா உருக்கம்...
தமிழ் சினிமாவில் 400க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் தேனிசைத் தென்றல் தேவா. சில நாட்களுக்கு முன்பு மாரடைப்பு காரணமாக அவர் காலமானார். இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய தேவாவின் மகன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஒரு முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.
அப்பாவை மருத்துவமனையில் சேர்த்த போது அவருக்கு சி.பி.ஆர் செய்தார்கள்.. ஆனால் அது பலன் அளிக்கவில்லை. மருத்துவமனைக்கு வந்து விட்டோம்.. பில் எவ்வளவு? என்று கேட்டபோது ‘பணம் எதுவும் வேண்டாம் சார்.. அவர் பெரிய லெஜன்ட்.. முடிந்தால் ஆம்புலன்ஸ்க்கு மட்டும் பணம் கொடுங்க’ என்று சொன்னார்கள்..
ஆனால் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரும் ‘தேவா சார் பாடல்களை கேட்டுத்தான் நாங்கள் வண்டி ஓட்டுகிறோம்.. அவருக்கு பணம் வாங்கணுமா? வேண்டாம் சார்’ என சொல்லிவிட்டார்
’ என நெகிழ்ச்சியாக கூறினார்.
ஆனால் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரும் ‘தேவா சார் பாடல்களை கேட்டுத்தான் நாங்கள் வண்டி ஓட்டுகிறோம்.. அவருக்கு பணம் வாங்கணுமா? வேண்டாம் சார்’ என சொல்லிவிட்டார்
’ என நெகிழ்ச்சியாக கூறினார்.