பாக்ஸ் ஆபிஸில் மிரட்டும் ஸ்பைடர்-மேன்: பிராண்ட் நியூ டே !
மார்வெல் திரைப்படங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். குறிப்பாக, சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரின் மனதிலும் தனி இடத்தைப் பிடித்த சூப்பர் ஹீரோவாக ஸ்பைடர்-மேன் இருந்து வருகிறார். அதனால், ஒவ்வொரு ஸ்பைடர்-மேன் திரைப்படமும் வெளியாகும் போதும் ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு உருவாகுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், நீண்டகாலமாக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்த ஸ்பைடர்-மேன்: பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 30-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக வெளியானது. ஆங்கிலத்துடன் தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் வெளியான இந்த படம், முதல் நாளிலிருந்தே ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
இந்த படத்தில் டாம் ஹாலண்ட் மீண்டும் ஸ்பைடர்-மேனாக நடித்துள்ளார். அவருக்கு ஜோடியாக ஜெண்டயா நடித்துள்ளார். மார்வெல் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த இந்த படத்தை இயக்குநர் டெஸ்டின் டேனியல் கிரெட்டன் இயக்கியுள்ளார். அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள், பிரம்மாண்டமான VFX மற்றும் திரைக்கதை ஆகியவை படத்தின் முக்கிய அம்சங்களாக பேசப்பட்டு வருகின்றன.
திரைப்படத்திற்கு சில தரப்பில் கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்தாலும், வசூல் ரீதியாக படம் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது. குறிப்பாக வார இறுதி நாட்களில் திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் வருகை அதிகரித்ததால் பாக்ஸ் ஆபிஸில் படத்தின் வசூல் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவலின்படி, ஸ்பைடர்-மேன்: பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் வெளியாகி வெறும் 4 நாட்களிலேயே இந்தியாவில் ரூ.306.37 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. இதனால், வரும் நாட்களில் இந்த படம் இன்னும் பல வசூல் சாதனைகளை முறியடிக்கும் என திரையுலக வட்டாரங்கள் எதிர்பார்க்கின்றன.