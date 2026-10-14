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  4. Special Screening of Ranbir Kapoor and Yash’s 'Ramayana: Part 1' Planned at Rashtrapati Bhavan
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (16:20 IST)

ஜனாதிபதி மாளிகையில் திரையிடப்படும் ‘ராமாயணம்.. முகேஷ் அம்பானிக்காகவும் சிறப்பு காட்சி?

ramayana
Written By: SIVA
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (16:19 IST)
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ரன்வீர் கபூர் மற்றும் யஷ் நடித்துள்ள மாபெரும் எதிர்பார்க்கப்படும் 'ராமாயணம்: பாகம் 1' திரைப்படத்தின் சிறப்புத் திரையிடல், புதுடெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் பவனில்   அரசியல் தலைவர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
இத்திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வெளியாகும் நவம்பர் 5-ஆம் தேதியன்றே இந்த சிறப்பு திரையிடலை நடத்த தயாரிப்பாளர்கள் திட்டமிட்டு வருகின்றனர். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அனுமதிகளை பெறும் முயற்சியில் படக்குழு ஈடுபட்டுள்ளது.
 
நித்தேஷ் திவாரி இயக்கியுள்ள இத்திரைப்படத்தில் ரன்வீர் கபூர் ராமராகவும், யஷ் இராவணனாகவும், சாய் பல்லவி சீதையாகவும் நடித்துள்ளனர். மேலும் சன்னி தியோல், ரவி துபே, ரகுல் பிரீத் சிங் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். 
 
குடியரசுத் தலைவர் பவனில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த திரையிடலில் நடிகர்கள் ரன்வீர் கபூர், யஷ், சாய் பல்லவி மற்றும் இயக்குநர் நித்தேஷ் திவாரி ஆகியோர் கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இதுதவிர, மும்பையில் உள்ள நீதா முகேஷ் அம்பானி கலாச்சார மையத்திலும் மற்றும் டெல்லியிலும் பிரம்மாண்டமான பிரீமியர் காட்சிகளை நடத்த படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்திய சினிமாவின் மிகப்பெரிய படைப்பாக உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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