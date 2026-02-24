செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (13:07 IST)

சூரியின் ரூட்டே தனிதான்! ‘மண்டாடி’ படத்திற்கு பிறகு இப்படியொரு ஸ்கிரிப்ட்டா?

சூரியின் ரூட்டே தனிதான்! ‘மண்டாடி’ படத்திற்கு பிறகு இப்படியொரு ஸ்கிரிப்ட்டா?
தற்போது சூரி கதையின் நாயகனாக வரிசையாக படங்களில் நடித்து வருகிறார். ஆரம்பத்தில் ஒரு காமெடியனாக விஜய், அஜித், சூர்யா என முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடித்து சிறந்த காமெடி நடிகராக தமிழ் சினிமாவில் வலம் வந்து கொண்டிருந்தார். அதன் பிறகு விடுதலை படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக நடிக்க ஆரம்பித்த சூரி அந்தப் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மாபெரும் வரவேற்பை பெற தனது ரூட்டை அப்படியே மாற்றிக்கொண்டார்.

விடுதலை படத்திற்கு பிறகு கதையின் நாயகனாகவே படங்களில் நடித்து வருகிறார். தற்போது அவருடைய நடிப்பில் மண்டாடி திரைப்படம் தயாராகி வருகிறது. ஒரு வரலாற்று பின்னணியில் உருவாகும் அந்த படம் நிச்சயமாக ரசிகர்களையும் கவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அடுத்து ஒரு உணர்ச்சிபூர்வமான படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக தற்போது தகவல் கிடைத்துள்ளது.
 
மண்டாடி படத்திற்குப் பிறகு அயலான் பட இயக்குனருடன் கைகோர்க்கிறார் சூரி. 2015 ஆம் ஆண்டு சென்னையை புரட்டிப்போட்ட வெள்ளத்தை யாராலும் மறக்க முடியாது. அதை மையப்படுத்தி அந்த படம் உருவாக போவதாக சொல்லப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தில் தான் சூரி நடிக்க இருக்கிறாராம். அதனால் இந்த படம் ஒரு உணர்ச்சிபூர்வமான படமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
ரஜினி, விஜய் இவர்களை போல் மாஸ் ஆக்சன் கதைகளை நம்பாமல் ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான மக்களின் நெஞ்சத்தை தொடும் கதைகளையே சூரி தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார். அந்த வகையில் இந்தப் படமும் அவருக்கு கை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்.. வாலிபால் விளையாட்டு, நீச்சல் குளத்தில் குளிர்பானங்கள், ஜப்பானிய உணவு வகைகள்..!

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்.. வாலிபால் விளையாட்டு, நீச்சல் குளத்தில் குளிர்பானங்கள், ஜப்பானிய உணவு வகைகள்..!திரைத்துறையின் நட்சத்திர ஜோடிகளான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோரின் திருமண கொண்டாட்டங்கள் இன்று உதய்பூரில் கோலாகலமாக தொடங்கின.

தாய் கிழவி பட இயக்குனருடன் மீண்டு ஒரு படம்!. எஸ்.கே கொடுத்த அப்டேட்!...

தாய் கிழவி பட இயக்குனருடன் மீண்டு ஒரு படம்!. எஸ்.கே கொடுத்த அப்டேட்!...ராதிகாவை வைத்து தாய் கிழவி என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியிருப்பவர் சிவக்குமார் முருகேசன்.

மீண்டும் ஒளிபரப்பாகிறது 'பாக்கியலட்சுமி' சீரியல்... தினமும் ஒரு மணி நேரமா?

மீண்டும் ஒளிபரப்பாகிறது 'பாக்கியலட்சுமி' சீரியல்... தினமும் ஒரு மணி நேரமா?விஜய் தொலைக்காட்சியின் சூப்பர் ஹிட் தொடரான 'பாக்கியலட்சுமி' மீண்டும் ஒளிபரப்பாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

போலீஸ் போலீஸ் வெப்தொடர் நிறைவடைகிறதா? வைரலாகும் புகைப்படம்..!

போலீஸ் போலீஸ் வெப்தொடர் நிறைவடைகிறதா? வைரலாகும் புகைப்படம்..!டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகி வரும் 'போலீஸ் போலீஸ்' வெப் தொடர் விரைவில் முடிவுக்கு வரவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ராஷ்மிகாவின் பழைய காதலருக்கு திருமண அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா? என்ன சொல்கிறார் நண்பர்?

ராஷ்மிகாவின் பழைய காதலருக்கு திருமண அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா? என்ன சொல்கிறார் நண்பர்?நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா தங்களின் திருமணத்தை உறுதிப்படுத்தியுள்ள நிலையில், ராஷ்மிகாவின் பழைய உறவு குறித்த செய்திகளும் தற்போது மீண்டும் பேசப்படுகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com