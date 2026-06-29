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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 29 June 2026 (08:03 IST)

நாடாளுமன்றத்திலும் எதிரொலித்த தாவணிக் கனவுகள்!.. ஒரு பிளாஷ்பேக்..

dhavani kanavugal
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (08:03 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (08:08 IST)
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இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜாவிடம் உதவியாளராக பணிபுரிந்தவர் கே.பாக்யராஜ். புதிய வார்ப்புகள் திரைப்படம் மூலம் இவர் சினிமாவில் நடித்து தொடங்கினார் அதன்பின் தானே கதை எழுதி, தானே இயக்கி, தானே ஹீரோவாக நடித்தார் பாக்யராஜ்.

இவர் இயக்கத்தில் வெளியான அந்த ஏழு நாட்கள், தாவணிக் கனவுகள், முந்தானை முடிச்சு, எங்க சின்ன ராசா உள்ளிட்ட படங்கள் பெண்களை மிகவும் கவர்ந்தது. எனவே பாக்யராஜின் படங்கள் தொடர் வெற்றியைப் பெற்றன. சமீபத்தில் மாரடைப்பு காரணமாக பாக்கியராஜ் மரணமடைந்தார். அவரின் மறைவுக்கு ரஜினி, கமல், முதலமைச்சர் விஜய், சூர்யா, சீயான் விக்ரம், தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட பல திரைப்பட பிரபலங்களும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்..

அதோடு அரசு மரியாதையோடு அவர் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில்தான் அவர் நடித்து வெளியான தாவணி கனவுகள் தொடர்பாக ஒரு செய்தி வெளியே தெரிய வந்திருக்கிறது.
முந்தானை முடிச்சு எனும் மெகா ஹிட்டுக்கு பின் வெளியான திரைப்படம் தாவணி கனவுகள்.

இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி என்பதால் இந்த படம் அப்போது நாடாளுமன்றத்திலும் எதிரொலித்தது. நல்ல விலைக்கு படம் விற்பனையானது பற்றி விசாரிக்க வேண்டுமென சில எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் கோரிக்கை வைத்த சம்பவமும் நடந்தது. இதை பாக்யராஜ் ஒருமுறை சொல்லியிருக்கிறார்.
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பாலகிருஷ்ணன்

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