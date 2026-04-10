வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026 (13:55 IST)

எல்லார் மேலையும் ஆக்‌ஷன் எடுங்க!.. விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த எஸ்.கே!...

விஜயின் கடைசி திரைப்படமாக பார்க்கப்படும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற சில நிமிட காட்சிகள் நேற்று இணையத்தில் லீக் ஆனது. இது படக்குழுவுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்த நிலையில் முழு படத்தையும் சில இணையதளங்கள் பதிவேற்றம் செய்ததாக செய்திகள் வெளியானது.

படத்தின் சில நிமிட காட்சிகளை பலரும் டிவிட்டர், யுடியூப், டெலிகிராம் போன்ற சமூகவலை தளங்களில் பகிர்ந்தார்கள். இதையடுத்து ஜனநாயகன் தொடர்பான வீடியோவை பகிர்ந்தாலும், டவுன்லோட் செய்தாலும் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது..

இந்நிலையில்தான்,  ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஆதரவாக நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு திரைப்படமும் ஆர்வத்தோடும், ரத்தத்தோடும், நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரின் வேர்வையில் உருவாக்கப்படுகிறது.. எனவே பைரஸியை தவிர்த்து விடுங்கள். படம் தியேட்டருக்கு வரும் வரை காத்திருங்கள்.. இதற்கு யார் காரணமும் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்.. திறமை உள்ளவர்களை மதியுங்கள்.. கடின உழைப்பை மதியுங்கள்.. சினிமா துறை மதியுங்கள்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்..

ரிலீசுக்கு முன்பே லீக்கான ஜனநாயகன் காட்சிகள் - எச்.வினோத் போட்ட பதிவுஅரசியல் கட்சித் துவங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் கடைசிப் படம் 'ஜனநாயகன்'. இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம், தமிழ்

ஜனநாயகன் படத்த டவுன்ட்லோட், ஷேர் பண்ணா லீகல் ஆக்‌ஷன்!.. தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை!...நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் அவர் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் தற்போது வரை வெளியாகவில்லை

ஜனநாயகன் லீக்!.. ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒருவரின் கனவு!.. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

அட்லீயின் 'ராக்கா'.. அல்லு அர்ஜூனை விட தீபிகாவுக்கு 7 மடங்கு சம்பளம் குறைவா? ராஷ்மிகாவுக்கு எவ்வளவு?அட்லீ இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'ராக்கா' திரைப்படம், அதன் பிரம்மாண்ட பட்ஜெட் மற்றும் நட்சத்திர பட்டாளத்தால் இந்திய திரையுலகையே அதிர வைத்துள்ளது.

'ஜனநாயகன்' முழு படமும் HD பதிப்பில் திருட்டு இணையதளங்களில்.. அதிர்ச்சியில் தயாரிப்பாளர்..!திரையுலகில் இருந்து விலகி முழுநேர அரசியலில் களமிறங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் கடைசித் திரைப்படமான 'ஜன நாயகன்', தணிக்கை வாரிய சிக்கல்களால் தியேட்டர்களில் வெளியாக தாமதமாகி வரும் நிலையில், இணையதளங்களில் அந்த படம் திருட்டுத்தனமாக கசிந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com