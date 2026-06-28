  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. sivakarthkeyan telling in changes in seyon movie
Written By
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (18:47 IST)

சேயோன் டைரக்டருக்கு குடைச்சல் கொடுக்கும் எஸ்.கே!.. ஷூட்டிங் நிறுத்தம்?...

seyon
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (18:47 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (18:50 IST)
google-news
ராதிகாவை முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் வைத்து அறிமுக இயக்குனர் சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கிய திரைப்படம் தாய்க்கிழவி. இந்த படத்தை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வாங்கி தமிழகத்தில் வெளியிட்டார். இந்த படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று நல்ல வசூலையும் பெற்றது.

இந்த படத்தை பார்த்த நடிகர் கமல்ஹாசன் எங்களின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்தில் ஒரு படம் இயக்குங்கள் என்கிற வாய்ப்பை சிவக்குமார் முருகேசனுக்கு கொடுத்தார். அந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பதாக முடிவு செய்யப்பட்டு அந்த படத்திற்கு சேயோன் என தலைப்பு அறிவிக்கப்பட்டது. படத்தின் முதல்கட்டப்பிடிப்பு மதுரைக்கு அருகில் படம் பிடிக்கப்பட்டது. ஆனால், இரண்டாம் கட்ட படிப்பு இதுவரை துவங்கப்படாமல் இருக்கிறது..

இந்நிலையில்தான், இயக்குனருக்கும் சிவகார்த்திகேயனுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. கதையில் சில மாற்றங்களை சிவகார்த்திகேயன் சொல்ல அதை இயக்குனர் ஏற்கவில்லையாம். மாஸான காட்சிகளை வையுங்கள் என்று சொல்கிறாராம் சிவகார்த்திகேயன். ஆனால் இயக்குனருக்கோ அதில் விருப்பமில்லை.. ஒரு இயல்பான படமாகவே சேயோனை அவர் எடுக்க ஆசைப்படுகிறார். அதனால்தான் 2ம் கட்ட பிடிப்பு இதுவரை துவங்கப்படாமல் இருக்கிறது என சொல்கிறார்கள்.

இதை கேள்விப்பட்ட கமல் விரைவில் இயக்குனர் மற்றும் சிவகார்த்திகேயனை நேரில் அழைத்துப் பேசி இருவரையும் சமாதானம் செய்து வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ராஜமௌலி படத்திற்கு வசனம் எழுதிய பாக்யராஜ்!.. இது தெரியாம போச்சே!...

ராஜமௌலி படத்திற்கு வசனம் எழுதிய பாக்யராஜ்!.. இது தெரியாம போச்சே!...தனது திரைப்படங்களில் இடம்பெற்ற வசனங்களுக்காகவே பிரபலமானவர் கே.பாக்யராஜ்.

வசனம் கிடைக்காமல் ஷூட்டிங்கை நிறுத்திய பாக்யராஜ்!.. உதவிய பார்த்திபன்!...

வசனம் கிடைக்காமல் ஷூட்டிங்கை நிறுத்திய பாக்யராஜ்!.. உதவிய பார்த்திபன்!...நடிகர், இயக்குனர், திரைக்கதை மன்னன் கே.பாக்யராஜ் நேற்று அதிகாலை மாரடைப்பு காரணமாக மரணமடைந்தார்.

பாக்யராஜை ஏன் கலை வாரிசுன்னு அறிவிச்சேன் தெரியுமா?.. கிளாஸ் எடுத்த எம்.ஜி.ஆர்!..

பாக்யராஜை ஏன் கலை வாரிசுன்னு அறிவிச்சேன் தெரியுமா?.. கிளாஸ் எடுத்த எம்.ஜி.ஆர்!..மறைந்த நடிகர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தவர் கே.பாக்யராஜ்.

அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணத்தை கன்பார்ம் பண்ணிய ஒய்.ஜி. மகேந்திரன்...

அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணத்தை கன்பார்ம் பண்ணிய ஒய்.ஜி. மகேந்திரன்...தனுஷ் நடித்த 3 திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் அனிருத்.

அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்ட பாக்யராஜ் உடல்!.. திரையுலகினர் கண்ணீர்!...

அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்ட பாக்யராஜ் உடல்!.. திரையுலகினர் கண்ணீர்!...திரையுலகினரால் திரைக்கதை மன்னன் என அழைக்கப்பட்டவர் கே.பாக்யராஜ்.