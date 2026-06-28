சேயோன் டைரக்டருக்கு குடைச்சல் கொடுக்கும் எஸ்.கே!.. ஷூட்டிங் நிறுத்தம்?...

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ராதிகாவை முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் வைத்து அறிமுக இயக்குனர் சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கிய திரைப்படம் தாய்க்கிழவி. இந்த படத்தை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வாங்கி தமிழகத்தில் வெளியிட்டார். இந்த படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று நல்ல வசூலையும் பெற்றது.
இந்த படத்தை பார்த்த நடிகர் கமல்ஹாசன் எங்களின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்தில் ஒரு படம் இயக்குங்கள் என்கிற வாய்ப்பை சிவக்குமார் முருகேசனுக்கு கொடுத்தார். அந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பதாக முடிவு செய்யப்பட்டு அந்த படத்திற்கு சேயோன் என தலைப்பு அறிவிக்கப்பட்டது. படத்தின் முதல்கட்டப்பிடிப்பு மதுரைக்கு அருகில் படம் பிடிக்கப்பட்டது. ஆனால், இரண்டாம் கட்ட படிப்பு இதுவரை துவங்கப்படாமல் இருக்கிறது..
இந்நிலையில்தான், இயக்குனருக்கும் சிவகார்த்திகேயனுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. கதையில் சில மாற்றங்களை சிவகார்த்திகேயன் சொல்ல அதை இயக்குனர் ஏற்கவில்லையாம். மாஸான காட்சிகளை வையுங்கள் என்று சொல்கிறாராம் சிவகார்த்திகேயன். ஆனால் இயக்குனருக்கோ அதில் விருப்பமில்லை.. ஒரு இயல்பான படமாகவே சேயோனை அவர் எடுக்க ஆசைப்படுகிறார். அதனால்தான் 2ம் கட்ட பிடிப்பு இதுவரை துவங்கப்படாமல் இருக்கிறது என சொல்கிறார்கள்.
இதை கேள்விப்பட்ட கமல் விரைவில் இயக்குனர் மற்றும் சிவகார்த்திகேயனை நேரில் அழைத்துப் பேசி இருவரையும் சமாதானம் செய்து வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த படத்தை பார்த்த நடிகர் கமல்ஹாசன் எங்களின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்தில் ஒரு படம் இயக்குங்கள் என்கிற வாய்ப்பை சிவக்குமார் முருகேசனுக்கு கொடுத்தார். அந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பதாக முடிவு செய்யப்பட்டு அந்த படத்திற்கு சேயோன் என தலைப்பு அறிவிக்கப்பட்டது. படத்தின் முதல்கட்டப்பிடிப்பு மதுரைக்கு அருகில் படம் பிடிக்கப்பட்டது. ஆனால், இரண்டாம் கட்ட படிப்பு இதுவரை துவங்கப்படாமல் இருக்கிறது..
இந்நிலையில்தான், இயக்குனருக்கும் சிவகார்த்திகேயனுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. கதையில் சில மாற்றங்களை சிவகார்த்திகேயன் சொல்ல அதை இயக்குனர் ஏற்கவில்லையாம். மாஸான காட்சிகளை வையுங்கள் என்று சொல்கிறாராம் சிவகார்த்திகேயன். ஆனால் இயக்குனருக்கோ அதில் விருப்பமில்லை.. ஒரு இயல்பான படமாகவே சேயோனை அவர் எடுக்க ஆசைப்படுகிறார். அதனால்தான் 2ம் கட்ட பிடிப்பு இதுவரை துவங்கப்படாமல் இருக்கிறது என சொல்கிறார்கள்.