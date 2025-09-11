வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (11:31 IST)

என்ன ஆனது வினாயக் சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கவிருந்த படம்?

என்ன ஆனது வினாயக் சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கவிருந்த படம்?
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அடுத்தடுத்து அமரன் மற்றும் மதராஸி என்ற ஹிட் படங்களைக் கொடுத்துள்ளார். அவர் நடிப்பில் அடுத்து ‘பராசக்தி’ திரைப்படம் ரிலீஸாகவுள்ளது.

சமீபத்தில் சிவகார்த்திகேயன் அளித்த நேர்காணலில் தனது அடுத்த படங்களின் வரிசை பற்றி பேசியுள்ளார். அதில் “அடுத்து சிபி சக்ரவர்த்தியுடன் சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கிறேன். அதுதான் என்னுடைய அடுத்த படம். அதற்கடுத்து வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் ஒரு படம். புஷ்கர் காயத்ரி ஆகியோரோடு இணைந்து ஒரு கதை விவாதத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

இதில் அவர் பேஷன் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் குட்னைட் புகழ் வினாயக் சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆன படம் பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை. இந்த படத்துக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையமைக்க ஒப்பந்தம் ஆனதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த படம்தான் சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த படமாக இருக்கும் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இந்த படம் தற்போது கிடப்பில் போடப்பட்டு விட்டதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

வெற்றியால் தலைக்கனம் வந்துவிடக் கூடாது… லோகோ வெற்றிக்குப் பின் மகளுக்கு இயக்குனர் பிரியதர்ஷன் அறிவுரை!

வெற்றியால் தலைக்கனம் வந்துவிடக் கூடாது… லோகோ வெற்றிக்குப் பின் மகளுக்கு இயக்குனர் பிரியதர்ஷன் அறிவுரை!துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

சினிமாவில் 21 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த விஷால்… ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து நெகிழ்ச்சி!

சினிமாவில் 21 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த விஷால்… ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து நெகிழ்ச்சி!சமீபகாலமாக நடிகர் விஷாலின் திரைவாழ்க்கையை அதிகளவில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. அவர் நடிப்பில் சமீபத்தில் ‘மார்க் ஆண்டனி’ மற்றும் மத கஜ ராஜா ஆகிய படங்கள் மட்டுமே வெற்றி பெற்றன. அதே போல அவர் உடல்நிலைக் குறித்தும் பொதுவெளியில் பல சர்ச்சைகள் எழுந்தன. இந்நிலையில் விஷாலின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக அவர் நடிகை சாய் தன்ஷிகாவைத் திருமணம் செய்யவுள்ளர்.

கதையெல்லாம் ரெடி… கேரக்டர்தான் இல்லை… எப்படி இருக்கு ரவி மோகனின் புதிய பட ப்ரோமோ!

கதையெல்லாம் ரெடி… கேரக்டர்தான் இல்லை… எப்படி இருக்கு ரவி மோகனின் புதிய பட ப்ரோமோ!கடந்த சில ஆண்டுகளாக ரவி மோகன் தன்னுடைய திரை வாழ்க்கையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் தேக்க நிலையை சந்தித்து வருகிறார். இதன் காரணமாக அவர் ‘பராசக்தி’ படத்தில் வில்லனாக நடிக்கிறார். இந்நிலையில் புதிதாக தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் தொடங்கியுள்ள நடிகர் ரவி மோகன் தனது இயக்கம் மற்றும் தயாரிப்பில் யோகி பாபுவை வைத்து “AN ORDINARY MAN” என்ற படத்தை உருவாக்கவுள்ளார்.

ஸ்பாட்டிஃபையில் 100 கோடி பார்வைகளைக் கடந்த 'நீ சிங்கம்தான்' பாடல்… AR ரஹ்மான் படைத்த புதிய சாதனை!

ஸ்பாட்டிஃபையில் 100 கோடி பார்வைகளைக் கடந்த ‘நீ சிங்கம்தான்’ பாடல்… AR ரஹ்மான் படைத்த புதிய சாதனை!கடந்த சில ஆண்டுகளில் சிம்பு ஹீரோவாக நடித்து வெளியான கடைசி திரைப்படம் என்றால் அது ‘பத்து தல’ திரைப்படம்தான். அந்த படம் பெரியளவில் கமர்ஷியல் வெற்றியைப் பெறவில்லை என்ற போதிலும் படத்தின் பாடல்கள் பெரிய அளவில் ஹிட்டாகின.

லைகா நிறுவனத்தின் நிதி நெருக்கடி: விஜய் மகன் சஞ்சய் படம் முடங்கியதா?

லைகா நிறுவனத்தின் நிதி நெருக்கடி: விஜய் மகன் சஞ்சய் படம் முடங்கியதா?சினிமா உலகில் மிகப் பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனமான லைகா புரொடக்‌ஷன்ஸ், தற்போது நிதி நெருக்கடியில் சிக்கி தவிப்பதாகவும், இதன் காரணமாக, நடிகர் விஜய்யின் மகன் சஞ்சய் இயக்கவிருக்கும் திரைப்படம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

