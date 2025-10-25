சனி, 25 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (16:39 IST)

பாலிவுட் செல்கிறார் சிவகார்த்திகேயன்.. இயக்குனர் இந்த பிரபலமா?

பாலிவுட் செல்கிறார் சிவகார்த்திகேயன்.. இயக்குனர் இந்த பிரபலமா?
தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நடிகராக வளர்ந்து வரும் சிவகார்த்திகேயன், பாலிவுட்டின் பிரம்மாண்ட இயக்குநர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.
 
சமீபத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மும்பையில் உள்ள பிரபல ஹிந்தி இயக்குநர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் அலுவலகத்திற்கு சென்ற வீடியோ காட்சிகள் தற்போது இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன.
 
'பத்மாவதி', 'ஹீரமண்டி', தேசிய விருது வென்ற 'கங்குபாய் கத்தியவாடி' போன்ற பிரமாண்டப் படங்களை இயக்கிய சஞ்சய் லீலா பன்சாலியுடன் அவர் இணையும்பட்சத்தில், சிவகார்த்திகேயனின் திரைப் பயணம் பான் இந்தியா நட்சத்திரமாக உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
 
சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் வரவிருக்கும் பொங்கலுக்கு திரைக்கு வர உள்ளது. தேசிய விருது பெற்ற சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் அதர்வா, ஜெயம் ரவி ஆகியோர் நடித்துள்ள இந்த படம், அதே சமயத்தில் வெளியாகும் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' படத்துக்குப் போட்டியாக களமிறக்கப்பட உள்ளதால், இந்த படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
இந்த வார எவிக்சன் பெண் போட்டியாளரா? ரொம்ப ஓவரா ஆட்டம் போட்டாங்களே..!

இந்த வார எவிக்சன் பெண் போட்டியாளரா? ரொம்ப ஓவரா ஆட்டம் போட்டாங்களே..!விஜய் டிவியின் மிகவும் பிரபலமான ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியான பிக் பாஸ் சீசன் 9 தற்போது விறுவிறுப்படைந்துள்ளது. சமூக ஊடக பிரபலங்கள் அதிகம் பங்கேற்றுள்ள இந்த சீசனில், வி.ஜே. பார்வதி, வாட்டர்மெலன் திவாகர், பிரவீன் காந்தி, கானா வினோத், துஷார் உட்பட 20 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்நிகழ்ச்சியில் இதுவரை மூன்று பேர் வெளியேறியுள்ளனர்.

ரஜினியின் அடுத்த படத்தைத் தயாரிக்கும் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த்!

ரஜினியின் அடுத்த படத்தைத் தயாரிக்கும் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த்!தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்னர் 45 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து நடிக்கவில்லை.

கைதி 2 படத்தின் பணிகளைத் தொடங்கிய லோகேஷ் & தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு!

கைதி 2 படத்தின் பணிகளைத் தொடங்கிய லோகேஷ் & தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு!குறுகிய காலத்தில் புகழின் உச்சிக்கு சென்ற இயக்குனர் லோகேஷ் அதே வேகத்தில் இப்போது சறுக்கியுள்ளார். ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் அவர் இயக்கிய ‘கூலி’ திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றாலும் விமர்சன ரீதியாக தாக்குதல்களை சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் ட்ரோல்களுக்கு உள்ளாகும் அளவுக்கு சென்றது விமர்சனம்.

கமல் & அன்பறிவ் இணையும் படம் தொடங்குவதில் மீண்டும் தாமதம்!

கமல் & அன்பறிவ் இணையும் படம் தொடங்குவதில் மீண்டும் தாமதம்!கமல்ஹாசன், மணிரத்னம் கூட்டணியில் உருவான 'தக் லைஃப்' படம் ஜூன் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி அட்டர் ப்ளாப் ஆனது. இதையடுத்து கமல்ஹாசன் ஸ்டண்ட் இயக்குனர்கள் அன்பறிவ் மாஸ்டர்ஸ் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட்டில் தொடங்கும் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தக் லைஃப் படத்தின் தோல்வி மற்றும் கமல்ஹாசன் ராஜ்ய சபா உறுப்பினராக பதவியேற்றது போன்ற காரணங்களால் தாமதமாகிக் கொண்டே வந்தது.

மணிரத்னம் படத்தில் இருந்து விலகிய துருவ் விக்ரம்…!

மணிரத்னம் படத்தில் இருந்து விலகிய துருவ் விக்ரம்…!தமிழ் சினிமாவின் அடையாளங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் இயக்குனர் மணிரத்னம். அவர் அழைத்தால் கதை கூட கேட்காமல் இந்தியாவில் உள்ள எந்த நட்சத்திரமும் வந்து அவர் இயக்கத்தில் நடிப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட மணிரத்னம் இயக்கிய ‘தக் லைஃப்’ படுதோல்வி அடைந்தது மட்டுமல்லாமல் கேலிகளையும் விமர்சனங்களையும் பெற்றது.

