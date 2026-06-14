தொடர்புடைய செய்திகள்
- சேயோன் படத்துக்கு SK சம்பளமா இவ்ளோ கோடியா?!.. கமல் அள்ளிக்கொடுத்துட்டாரே!..
- வசூலை அள்ளும் தாய் கிழவி!.. 3 நாள் வசூல் அப்டேட்!..
- தாய் கிழவி பட இயக்குனருடன் மீண்டு ஒரு படம்!. எஸ்.கே கொடுத்த அப்டேட்!...
- மக்கள் பிரச்சனை உனக்கு நக்கலா?!.. மாஸ்டர் மகேந்திரனை பொளக்கும் நெட்டிசன்கள்..
- இன்று மாலை த்ரிஷா சொல்ல போகும் முக்கிய விஷயம்.. ட்விஸ்ட் வைத்த வரலட்சுமி சரத்குமார்...
செம இடம்.. செம டீம்!.. சேயோன் கெட்டப்பில் சிவகார்த்திகேயன் பகிர்ந்த போட்டோ!..
தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் சிவகார்த்திகேயன். சின்னத்திரையிலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்து சாதித்து காட்டியவர். இவரை தொடர்ந்தே பல சின்ன திரை பிரபலங்களுக்கும் சினிமாவில் சாதிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை வந்திருக்கிறது. சிவகார்த்திகேயனின் நடிப்பில் வெளியான அமரன் திரைப்படம் 300 கோடி வரை வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.
அதேநேரம் அடுத்த வெளியான பராசக்தி, மதராசி போன்ற படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் அடிக்கவில்லை. இந்த நிலையில்தான் தற்போது தாய்க்கிழவி படத்தை இயக்கிய சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் சேயோன் என்கிற திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.
இந்த படத்தின் படப்பிட்ப்பு கடந்த சில நாட்களாகவே மதுரை ஒட்டிய பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், படப்பிடிப்பு நடக்கும் இடத்திற்கு அருகேயுள்ள ஒரு மலையின் அருகே ஒரு கல்லின் மீது நிற்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து ‘அழகான இடம்.. அழகான டீம்.. அழகான தொடக்கம்’ என எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார் சிவகார்த்திகேயன்.
அதேநேரம் அடுத்த வெளியான பராசக்தி, மதராசி போன்ற படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் அடிக்கவில்லை. இந்த நிலையில்தான் தற்போது தாய்க்கிழவி படத்தை இயக்கிய சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் சேயோன் என்கிற திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.
இந்த படத்தின் படப்பிட்ப்பு கடந்த சில நாட்களாகவே மதுரை ஒட்டிய பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், படப்பிடிப்பு நடக்கும் இடத்திற்கு அருகேயுள்ள ஒரு மலையின் அருகே ஒரு கல்லின் மீது நிற்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து ‘அழகான இடம்.. அழகான டீம்.. அழகான தொடக்கம்’ என எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார் சிவகார்த்திகேயன்.
Peddi: பாக்ஸ் ஆபிசில் பட்டய கிளப்பும் பெத்தி!.. 10 நாள் வசூல் அப்டேட்...
செம இடம்.. செம டீம்!.. சேயோன் கெட்டப்பில் சிவகார்த்திகேயன் பகிர்ந்த போட்டோ!..
மக்கள் பிரச்சனை உனக்கு நக்கலா?!.. மாஸ்டர் மகேந்திரனை பொளக்கும் நெட்டிசன்கள்..
இன்று மாலை த்ரிஷா சொல்ல போகும் முக்கிய விஷயம்.. ட்விஸ்ட் வைத்த வரலட்சுமி சரத்குமார்...
திரையுலகில் பல வருடங்களாக தனது அசைக்க முடியாத முன்னணி இடத்தை தக்கவைத்து கொண்டுள்ள நடிகை த்ரிஷா, தற்போது புதிய அப்டேட் ஒன்றின் மூலம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளார். நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் த்ரிஷாவின் புதிய போஸ்டர் ஒன்றை பகிர்ந்து இந்த சுவாரசியமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.