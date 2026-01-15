வியாழன், 15 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (16:30 IST)

குடும்பத்துடன் பொங்கல் கொண்டாடிய சிவகார்த்திகேயன்!... வைரல் புகைப்படங்கள்...

sk25
விஜய் டிவியில் தொகுப்பாளராக வேலை செய்து அதற்கும் சினிமாவில் இருந்து படிப்படியாக முன்னேறி சீக்கிரமாகவே உச்சத்தில் தொட்டவர் சிவகார்த்திகேயன். சிவகார்த்திகேயனின் வளர்ச்சி அவருக்கு முன்னால் சினிமாவுக்கு வந்த பல சீனியர் நடிகர்களையே பொறாமை பட வைத்தது.

சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான 80 சதவீத திரைப்படங்கள் தயாரிப்பாளர்களுக்கு வசூலை கொடுத்திருக்கிறது. சமீபத்தில் அவரின் நடிப்பில் பராசக்தி படம் வெளியானது. 1960களில் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் நடந்த ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையமாக வைத்து இப்படத்தை சுதாகொங்கரா இயக்கியிருந்தார்.

sk25

இந்த படம் ஒரு முக்கிய படமாக பார்க்கப்படாலும் எதிர்பார்த்த வசூலை பெறவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று தனது குடும்பத்துடன் அவர் பொங்கலை கொண்டாடியிருக்கிறார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களை  தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்க்களில் பகிர்ந்து பொங்கல் வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறார்.
sk25

D54 போஸ்டர் தரமா இருக்கு!.. ஃபேன்ஸுக்கு பொங்கல் ட்ரீட் வைத்த தனுஷ்!...

D54 போஸ்டர் தரமா இருக்கு!.. ஃபேன்ஸுக்கு பொங்கல் ட்ரீட் வைத்த தனுஷ்!...தனுஷ் சமீபகாலமாகவே நடிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் கதாபாத்திரங்களை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார்

உச்சநீதிமன்றத்தில் ‘ஜனநாயகன்’ படக்குழுவுக்கு பின்னடைவு.. இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே..!

உச்சநீதிமன்றத்தில் ‘ஜனநாயகன்’ படக்குழுவுக்கு பின்னடைவு.. இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே..!விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டில் நிலவி வரும் சிக்கல்கள் மேலும் அதிகரித்துள்ளன. இப்படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. இது படக்குழுவினருக்கும் ரசிகர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.

ஜனநாயகனை கைவிட்ட உச்சநீதிமன்றம்!.. பொங்கலுக்கு வெளியாவதில் சிக்கல்!...

ஜனநாயகனை கைவிட்ட உச்சநீதிமன்றம்!.. பொங்கலுக்கு வெளியாவதில் சிக்கல்!...விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். ஆனால் தணிக்கை முடிந்த நிலையில் மறுதணிக்கை செய்ய வேண்டும்

சூர்யா ரசிகர்களுக்கு டபுள் அல்ல ட்ரிபிள் கொண்டாட்டம்.. மாஸ் தகவல்..!

சூர்யா ரசிகர்களுக்கு டபுள் அல்ல ட்ரிபிள் கொண்டாட்டம்.. மாஸ் தகவல்..!நடிகர் சூர்யாவின் ரசிகர்களுக்கு 2026-ஆம் ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய கொண்டாட்ட ஆண்டாக அமையவுள்ளது. சூர்யாவின் அடுத்தடுத்த படங்களின் வெளியீட்டு தேதிகள் குறித்த உற்சாகமான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. இதன்படி, 2026-ல் மட்டும் சூர்யாவின் மூன்று முக்கிய திரைப்படங்கள் திரைக்கு வரவுள்ளன.

மீண்டும் ரஜினி படத்தில் இணையும் விஜய் சேதுபதி.. அவரே உறுதி செய்த தகவல்..!

மீண்டும் ரஜினி படத்தில் இணையும் விஜய் சேதுபதி.. அவரே உறுதி செய்த தகவல்..!இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தில், நடிகர் விஜய் சேதுபதி ஒரு முக்கியமான கௌரவ தோற்றத்தில் நடிப்பதை உறுதி செய்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com