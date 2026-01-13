செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (16:45 IST)

பராசக்தி பார்த்துவிட்டு எஸ்.கேவை பாராட்டிய ரஜினி, கமல்!.. சொன்னது இதுதான்!...

பராசக்தி பார்த்துவிட்டு எஸ்.கேவை பாராட்டிய ரஜினி, கமல்!.. சொன்னது இதுதான்!...
சின்னத்திரையில் தொகுப்பாளராக இருந்து அப்படியே சினிமாவில் நுழைந்தவர் சிவகார்த்திகேயன். ஆரம்பத்தில் இவரும் மற்றவர்களை போல வாய்ப்பு தேடி மிகவும் கஷ்டப்பட்டார். தனுஷின் அறிமுகம் கிடைத்து அவரின் தயாரிப்பில் எதிர் நீச்சல் படத்தில் நடித்தார். அதன் பின் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரஜினி முருகன் போன்ற படங்கள் அவரை ரசிகர்களிடம் சேர்த்தன.

அதன்பின் படிப்படியாக வளர்ந்து தற்போது 50 கோடி வரை சம்பளம் வாங்கும் ஒரு நடிகராக சிவகார்த்திகேயன் உயர்ந்திருக்கிறார். அவரின் அமரன் திரைப்படம் கூட 300 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது. கடந்த 10ம் தேதி சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், அதர்வா நடிப்பில் சுதா கொங்காரா இயக்கிய பராசக்தி திரைப்படம் உலகமெங்கும் வெளியானது. இந்த படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் வந்தாலும் படம் ஓரளவுக்கு வசூலையும் பெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் இந்த படத்தின் வெற்றி விழாவில் இன்று பேசிய சிவகார்த்திகேயன் ‘இந்த படத்தை பார்த்துவிட்டு கமல் சார் என்னிடம் 5 நிமிடம் பேசினார்.. படத்தை பற்றி பல முக்கியமான விஷயங்களை அவர் கவனித்து பகிர்ந்து கொண்டார்.. அதேபோல் தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என்னை போனில் தொடர்பு கொண்டு ‘இது ஒரு தைரியமான முயற்சி.. உங்கள் நடிப்பை பாரட்ட வேண்டும்’ என்று பாராட்டினார்.. இப்படி முக்கியமானவர் என்னை பாராட்டி வருகிறார்கள்.. அதுவே எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

அருண் விஜய் இயக்கும் அடுத்த பட இயக்குனர் இவர் தான்.. அதிரடி தகவல்..!

அருண் விஜய் இயக்கும் அடுத்த பட இயக்குனர் இவர் தான்.. அதிரடி தகவல்..!தமிழ் சினிமாவில் கிராமத்து பின்னணியிலான ஆக்ஷன் படங்களுக்கு புகழ்பெற்ற இயக்குநர் முத்தையா, தனது அடுத்த படத்தில் நடிகர் அருண் விஜய்யுடன் இணையவுள்ளார்.

சகுனம் பார்த்து எடுக்கப்பட்ட பாண்டியராஜன் படம்! ரிசல்ட் எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா?

சகுனம் பார்த்து எடுக்கப்பட்ட பாண்டியராஜன் படம்! ரிசல்ட் எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா?தமிழ் சினிமாவில் ஒரு நடிகராக இயக்குனராக நகைச்சுவை நடிகராக என பன்முகத்தன்மை கொண்டவராக இருப்பவர் நடிகர் பாண்டியராஜன்.

ஜனநாயகனால் சிறை படத்துக்கு அடிச்ச லக்!.. விக்ரம் பிரவுக்கு நேரம்தான்!....

ஜனநாயகனால் சிறை படத்துக்கு அடிச்ச லக்!.. விக்ரம் பிரவுக்கு நேரம்தான்!....சிவாஜி கணேசனின் பேரன் என்கிற அறிமுகத்தோடு கும்கி படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் விக்ரம் பிரபு

முதல்முறையாக ஒரு சாமானிய பெண் பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னரா? திவ்யா கணேஷ்-க்கு குவியும் ஆதரவு..!

முதல்முறையாக ஒரு சாமானிய பெண் பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னரா? திவ்யா கணேஷ்-க்கு குவியும் ஆதரவு..!பிக்பாஸ் தமிழ் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, எந்தவொரு பின்புலமும் இன்றி ஒரு சாமானிய பெண்ணாக நுழைந்த திவ்யா கணேஷ் தற்போது டைட்டில் வின்னர் ரேஸில் முன்னிலையில் இருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது யாருக்கும் நல்லதல்ல.. விஜய் ரசிகர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பராசக்தி தயாரிப்பாளர்..

இது யாருக்கும் நல்லதல்ல.. விஜய் ரசிகர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பராசக்தி தயாரிப்பாளர்..விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'சிறகடிக்க ஆசை' புகழ் நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கும், 'பராசக்தி' திரைப்படத்திற்கும் இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது. பராசக்தி திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான தேவ் ராம்நாத், விஜய் ரசிகர்கள் மீது அதிரடி குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். பராசக்தி படத்திற்கு எதிராக விஜய் ரசிகர்கள் திட்டமிட்டு பொய் விமர்சனங்களை செய்து வருவதாக அவர் எச்சரித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com