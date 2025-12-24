புதன், 24 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (11:37 IST)

சிவகார்த்திகேயன் தயாரிக்கும் அடுத்த படம்.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

சிவகார்த்திகேயன் தயாரிக்கும் அடுத்த படம்.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தனது 'சிவகார்த்திகேயன் புரொடக்ஷன்ஸ்' நிறுவனம் சார்பில் தயாரிக்கும் 9-ஆவது படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதுவரை 'கனா', 'டாக்டர்', 'டான்' உள்ளிட்ட 8 வெற்றிப் படங்களை தயாரித்துள்ள நிலையில், தனது அடுத்த படைப்பிற்காக 'பேஷன் ஸ்டூடியோஸ்' நிறுவனத்துடன் அவர் இணைந்துள்ளார்.
 
இப்படத்தின் புரோமோ வீடியோ தற்போது வெளியிடப்பட்டு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. ஒரு முதியவர் கடவுள் படங்களுக்கு முன்னால் நிற்பது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ள இந்த வீடியோ, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. 
 
இப்படத்தின் தலைப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் இன்று அதாவது டிசம்பர் 24-ஆம் தேதி மாலை வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திறமையான கலைஞர்களை ஊக்குவிப்பதில் ஆர்வம் காட்டும் சிவகார்த்திகேயனின் இந்த புதிய முயற்சியும் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

சண்முக பாண்டியனின் முந்தைய படங்களின் வசூலை முறியடித்த கொம்பு சீவி

சண்முக பாண்டியனின் முந்தைய படங்களின் வசூலை முறியடித்த கொம்பு சீவிசகாப்தம் படம் மூலம் அறிமுகம் ஆனவர் சண்முக பாண்டியன். முதல் படத்தில் விஜய்காந்த் சிறப்பு வேடத்தில் நடித்திருந்தாலும் படம் தோல்வியை சந்தித்தது.

நான் இங்கு நிற்கிறேனா அதுக்கு விஜய் மட்டும்தான் காரணம்! ஃபீல் பண்ணும் தயாரிப்பாளர்

நான் இங்கு நிற்கிறேனா அதுக்கு விஜய் மட்டும்தான் காரணம்! ஃபீல் பண்ணும் தயாரிப்பாளர்எத்தனையோ தயாரிப்பாளர்கள் பெரிய பெரிய நடிகர்களை வைத்து படம் எடுத்து இன்று நாங்கள் தெருக்கோடியில் தான் நிற்கிறோம் என புலம்புவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம்.

என் வாழ்க்கை மாறவே மாறாதா? பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய ரம்யா ஜோ வருத்தம்.!

என் வாழ்க்கை மாறவே மாறாதா? பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய ரம்யா ஜோ வருத்தம்.!பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு, தனக்கு கிடைத்துள்ள எதிர்மறை விமர்சனங்கள் குறித்து மேடை நடன கலைஞர் ரம்யா ஜோ மிகுந்த வருத்தத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

விஜய் ஒரு படமாவது அவருடன் பண்ணனும்னு ஆசைப்பட்டேன்.. எஸ்.ஏ.சி சொல்ற பிரபலம்

விஜய் ஒரு படமாவது அவருடன் பண்ணனும்னு ஆசைப்பட்டேன்.. எஸ்.ஏ.சி சொல்ற பிரபலம்தமிழ் சினிமாவின் ஒரு உச்ச நட்சத்திரமாக இருப்பவர் விஜய். சினிமாவில் அவருடைய பயணம் என்பது மிக எளிதாக நடந்து விட்டது என்றாலும்

’ஜனநாயகன்’ படத்துடன் மோதுவது உறுதி.. ‘பராசக்தி’ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

’ஜனநாயகன்’ படத்துடன் மோதுவது உறுதி.. ‘பராசக்தி’ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டு தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் பொங்கல் ரேசில் நடிகர் விஜய்யின் படத்துடன் சிவகார்த்திகேயன் மோதுவது உறுதியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com