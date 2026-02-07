சனி, 7 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (18:56 IST)

துபாய் சென்று அஜித்தை பார்த்த சிவகார்த்திகேயன்!... வைரல் புகைப்படங்கள்!...

sk ajith
நடிகர் அஜித் கார் ரேசில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர். அவர் இளைஞராக இருந்தபோது பைக் ரேஸில் கலந்து கொண்டு வந்தார். கடந்த சில வருடங்களாக கார் ரேஸில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். இதற்காகவே ஒரு பிரத்யேக அணியை உருவாக்கியிருக்கிறார் அஜித்.

உலகத்தின் பல இடங்களிலும் நடக்கும் கார் ரேஸ் போட்டிகளில் அஜித்தின் டீம் கலந்து கொண்டு வருகிறது. முதன் முதலில் துபாயில் இந்த அணி கலந்து கொண்ட போது மூன்றாம் பரிசையும் வென்றனர். அதன்பின் சில ஐரோப்பிய நாடுகளில் போட்டி நடைபெற்றது. அதன்பின் மலேசியாவில் நடைபெற்றது.

மலேசியாவில் நடந்த கார் ரேஸ் போட்டிகளில் அஜித் கலந்து கொண்ட போது சினிமா பிரபலங்கள் பலரும் அவரை நேரில் சென்று சந்தித்தார்கள். மாதவன், நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன், ஜிவி பிரகாஷ், நடிகர் சிம்பு, சிபிராஜ், யுவன் சங்கர் ராஜா ஆகியோர் சென்று அஜித்தை சந்தித்தார்கள். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும் வெளியானது.
sk ajith

தற்போது அஜித் துபாயில் நடந்து வரும் கார் ரேஸ் போட்டியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்நிலையில், திடீரென அந்த இடத்திற்கு நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் விசிட் அடித்திருக்கிறார். அவர் அஜித்துடன் நிற்கும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

அஜித்துக்கு சொன்ன கதையில் பாலையா!.. இது வேறலெவல் காம்போ!...

அஜித்துக்கு சொன்ன கதையில் பாலையா!.. இது வேறலெவல் காம்போ!...கோலிவுட் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித். கடந்த பல வருடங்களாகவே விஜய்க்கு போட்டி நடிகராக வலம் வந்தவர்.

20 நாளில் எடுக்கப்பட்ட ட்ரீம் கேர்ள்ஸ் திரைப்படம்.. பட்ஜெட் வெறும் ரூ.7 லட்சம் தான்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

20 நாளில் எடுக்கப்பட்ட ட்ரீம் கேர்ள்ஸ் திரைப்படம்.. பட்ஜெட் வெறும் ரூ.7 லட்சம் தான்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!சினிமா உலகில் ஒரு படம் எடுக்க பல மாதங்கள், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவாகும் என்ற பிம்பத்தை 'ட்ரீம் கேர்ள்' திரைப்படம் உடைத்துள்ளது. எம்.ஆர். பாரதி இயக்கியுள்ள இந்த படம் வெறும் 20 நாட்களில் படமாக்கி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைவிட ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்தப் படத்தின் மொத்த பட்ஜெட் வெறும் 7 லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே.

அப்போ எனக்கு 7 வயது!... கார் ரேஸில் ஆர்வம் வந்தது இப்படித்தான்!. அஜித் பேட்டி...

அப்போ எனக்கு 7 வயது!... கார் ரேஸில் ஆர்வம் வந்தது இப்படித்தான்!. அஜித் பேட்டி...அஜித் கலந்த 2 வருடங்களாகவே தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

கேஸ் வாப்பஸ்!.. ஜனநாயகன் ரிலீஸுக்கு தேதி குறிச்ச தயாரிப்பாளர்!..

கேஸ் வாப்பஸ்!.. ஜனநாயகன் ரிலீஸுக்கு தேதி குறிச்ச தயாரிப்பாளர்!..ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

பில்டப்பே வேணாம்!.. நிறைய வசனங்களை அஜித் தூக்கிட்டார்!.. கௌதம் மேனன் பேட்டி!...

பில்டப்பே வேணாம்!.. நிறைய வசனங்களை அஜித் தூக்கிட்டார்!.. கௌதம் மேனன் பேட்டி!...நடிகர்களில் அஜித் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com