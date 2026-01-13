‘டாக்டர்’ படத்துக்கு பிறகு சிவகார்த்திகேயன் எடுத்த முடிவு! இதான் அவர் வளர்ச்சிக்கு காரணமா?
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முன்னணி நடிகராக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். இன்று விஜய் அஜித் இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக பேசப்படும் நடிகராக வளர்ந்திருக்கிறார் சிவகார்த்திகேயன்.தற்போது அவரது நடிப்பில் பராசக்தி படம் வெளியாகி திரையரங்குகளில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. படத்தை பற்றி கலவையான விமர்சனங்களே வந்து கொண்டிருக்கின்றன.
ஹிந்தி திணிப்பை எதிர்த்து மாணவர்கள் 60கள் காலகட்டத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அந்த போராட்டத்தில் எத்தனையோ தமிழர்கள் இறந்தார்கள். சில பேர் தீக்கு இறையாகினர். அதை மையப்படுத்திதான் பராசக்தி படம் தயாராகியிருக்கிறது. ஹிந்தி திணிப்பு போராட்டம் பற்றி தெரிந்தவர்களுக்கு பராசக்தி படம் கொடுக்கும் தாக்கம் என்ன என்பது புரியும்.
அந்த வரலாறு தெரியாதவர்களுக்கு தமிழின் ஆழம் என்ன என்பதை இந்தப் படம் நிச்சயமாக தெரியவைக்கும். அனல் பறக்கும் வசனங்கள் புல்லரிக்க வைக்கின்றன. சில காட்சிகள் புரட்சிகரமாகவும் இருப்பதால் நானும் தமிழன்டா என உள்ளுக்குள்ளேயே நம்மை சொல்ல வைக்கிறது. சிவகார்த்திகேயனை விட அதர்வா பிரம்மாதமாக நடித்திருக்கிறார். ரவி மோகன் வில்லனாக அவருடைய வேலையை சரியாக செய்துள்ளார்,
சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீலீலா நடித்துள்ளார். ஜிவி பிரகாஷ் இசையில் பாடல்கள் முழுவதும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. இந்த நிலையில் இன்று நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டத்தை பராசக்தி படக்குழு நடத்தியது. அதில் சிவகார்த்திகேயன் சொன்ன ஒரு விஷயம் அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
அதாவது டாக்டர் படத்திற்கு பிறகு சிவகார்த்திகேயன் மானிட்டர் பார்ப்பதையே நிறுத்திவிட்டாராம். அதன் பிறகுதான் இயக்குனரை நம்பினாராம். இதுதான் அவருடைய இந்த வளர்ச்சிக்கு காரணம் என சிவகார்த்திகேயன் கூறினார்.