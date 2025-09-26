வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (14:54 IST)

சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!
அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

இந்த படத்தில் வித்யுத் ஜமால், பிஜு மேனன், ருக்மினி வசந்த் மற்றும் விக்ராந்த் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருந்தனர். அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். இந்த படம் ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. அதனால் மதராஸி தோல்வி படமாகவும் இல்லாமல் வெற்றிப் படமாகவும் இல்லாமல் தப்பித்தது.

படம் உலகளவில் 100 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதையடுத்து வரும் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி முதல் படம் அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் ஸ்ட்ரீம் ஆகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

முதலமைச்சர், துணை முதல்வருக்கு நன்றி சொன்ன அனிருத்.. என்ன காரணம்?

முதலமைச்சர், துணை முதல்வருக்கு நன்றி சொன்ன அனிருத்.. என்ன காரணம்?பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத்துக்கு கலைமாமணி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகிய இருவருக்கும் அனிருத் தனது சமூக வலைதளத்தில் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

பூரி ஜெகன்னாத்- விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவாகும் படம்… டைட்டில் & டீசர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

பூரி ஜெகன்னாத்- விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவாகும் படம்… டைட்டில் & டீசர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனராக வலம் வந்தவர் பூரி ஜெகன்னாத். அவரின் பல ஹிட் படங்கள் தமிழ் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு ஹிட்டாகியுள்ளன. ஆனால் சமீபகாலமாக அவரின் படங்கள் படுதோல்வி அடைந்து வருகின்றன. விஜய் தேவரகொண்டாவை வைத்து அவர் இயக்கிய லைகர் படம் படுமோசமான தோல்வி பெற்றதை அடுத்து அவருக்கு அடுத்த பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை.

96 இரண்டாம் பாகம் ஏன் நடக்கவில்லை?... வெளிப்படையாக பதிலளித்த பிரேம்குமார்!

96 இரண்டாம் பாகம் ஏன் நடக்கவில்லை?... வெளிப்படையாக பதிலளித்த பிரேம்குமார்!96 என்ற மென்சோகப் படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் பிரேம்குமார் அடுத்து கார்த்தி, அரவிந்த் சாமி நடிப்பில் ‘மெய்யழகன்’ என்ற படத்தை இயக்கினார். இந்த படமும் அவரின் முந்தைய படம் போல நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது. இந்த பட ரிலீஸின் போதே அவர் தன்னுடைய அடுத்த படம் 96 படத்தின் இரண்டாம் பாகம் என அறிவித்தார்.

அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் தொடங்குகிறதா சிம்பு & வெற்றிமாறன் இணையும் படம்?

அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் தொடங்குகிறதா சிம்பு & வெற்றிமாறன் இணையும் படம்?வெற்றிமாறன் –சூர்யா கூட்டணியில் உருவாக இருந்த ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம் தற்காலிகமாகக் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நிலையில் இதனால் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் ஒரு படம் உடனடியாக உருவாக உள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இந்த படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் இந்த படத்துக்கும் ‘வடசென்னை ‘ படத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

திரையரங்கில் எடுபடாத அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’… ஓடிடி ரிலீஸிலாவது ரசிகர்களைக் கவருமா?

திரையரங்கில் எடுபடாத அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’… ஓடிடி ரிலீஸிலாவது ரசிகர்களைக் கவருமா?சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை தென்னிந்திய சினிமாவில் உச்ச நடிகையாக இருந்தவர் நடிகை அனுஷ்கா. தனது கதாபாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் இவர் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார். அந்த மாதிரி கதைக்களங்களில் அவர் நடித்த அருந்ததி, ருத்ரமாதேவி போன்ற படங்கள் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com