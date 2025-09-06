சனி, 6 செப்டம்பர் 2025
முதல் நாளில் கலக்கியதா சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி?... இந்திய வசூல் எவ்வளவு?

அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

இந்த படத்தில் வித்யுத் ஜமால், பிஜு மேனன், ருக்மினி வசந்த் மற்றும் விக்ராந்த் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருந்தனர். அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். இந்த படம் ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் மதராஸி நேற்று முதல்நாளில் இந்திய அளவில் சுமார் 13 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவரின் முந்தையப் படமான ‘அமரன்’ படத்தை ஒப்பிட இது பாதிக்குப் பாதியாகும். ஆரம்பம் முதலே ‘மதராஸி’ படத்துக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை என்பதே இந்த குறைவான முதல்நாள் வசூலுக்குக் காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.

