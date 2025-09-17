புதன், 17 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (09:58 IST)

100 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட திணறும் சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’!

100 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட திணறும் சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’!
அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

இந்த படத்தில் வித்யுத் ஜமால், பிஜு மேனன், ருக்மினி வசந்த் மற்றும் விக்ராந்த் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருந்தனர். அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். இந்த படம் ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படம் முதல் ஐந்து நாட்களில் சுமார் 60 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஆனால் அதன் பிறகு வசூல் படுத்துவிட்டது. தமிழில் வேறு படங்கள் கூட ரிலீஸாகாத நிலையிலும் ‘மதராஸி’ படத்துக்கு பெரியளவில் வசூல் இல்லை. இந்நிலையில் வெளியாகி 11 நாட்களில் உலகளவில் 90 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ‘மதராஸி’ வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் 100 கோடி ரூபாய் வசூலை மதராஸி எட்டுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

லோகா படத்தின் வெற்றிக்குப் பின்னால் இருக்கும் அபாயம்… ஜீத்து ஜோசப் கருத்து!

லோகா படத்தின் வெற்றிக்குப் பின்னால் இருக்கும் அபாயம்… ஜீத்து ஜோசப் கருத்து!துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

மாஸ்க் படத்தில் நான் ஹீரோ இல்லை… கவின் பகிர்ந்த அப்டேட்!

மாஸ்க் படத்தில் நான் ஹீரோ இல்லை… கவின் பகிர்ந்த அப்டேட்!சிவகார்த்திகேயன் பாணியில் சீரியலில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்து ஆரம்பநிலை வெற்றியை பெற்றுள்ளார் கவின். கடந்த ஆண்டு அவர் நடிப்பில் வெளியான டாடா படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு நடிகர் கவின் கவனிக்கப்படும் ஒரு நடிகராகியுள்ளார். இப்போது அவர் நான்குக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடிக்கிறார்.

இளையராஜா விவகாரம் எதிரொலி… நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் இருந்து தூக்கப்பட்ட ‘குட் பேட் அக்லி’!

இளையராஜா விவகாரம் எதிரொலி… நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் இருந்து தூக்கப்பட்ட ‘குட் பேட் அக்லி’!சமீபகாலமாக பழைய பாடல்களை படங்களில் பயன்படுத்துவது அதிகரித்து வருகிறது. அப்படிப் பயன்படுத்தப்படுபவை பெரும்பாலானவை இளையராஜா பாடல்கள்தான். ஆனால் அந்த பாடல்களின் உரிமை இளையராஜாவிடம் உள்ளதா அல்லது இசை நிறுவனங்களிடம் உள்ளதா என்பது சம்மந்தமான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளதால் பல குளறுபடிகள் உருவாகின்றன.

தனி ஒருவன் 2 என்னதான் ஆச்சு?... மோகன் ராஜா கொடுத்த அப்டேட்!

தனி ஒருவன் 2 என்னதான் ஆச்சு?... மோகன் ராஜா கொடுத்த அப்டேட்!2015 ஆம் ஆண்டு வெளியான தனி ஒருவன் திரைப்படம் ஜெயம் ரவியின் சினிமா வாழ்க்கையில் முக்கியமானதொரு படமாக அமைந்தது. தொடர்ந்து ரீமேக் படங்களாக இயக்கி வந்த ஜெயம் ராஜாவின் முதல் சொந்தக் கதை இந்த திரைப்படம். இந்த படத்தில் ஜெயம் ரவியின் கதாபாத்திரத்துக்கு இணையாக வில்லனாக நடித்த அரவிந்த் சாமியின் கதாபாத்திரமும் ரசிகர்களால் சிலாகிக்கப்பட்டது.

'லோகா' திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றி எதிரொலி.. அடுத்தடுத்து 7 பாகங்கள் உருவாகிறதா?

'லோகா' திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றி எதிரொலி.. அடுத்தடுத்து 7 பாகங்கள் உருவாகிறதா?மலையாள திரைப்பட உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய 'லோகா' திரைப்படம், அதன் பிரம்மாண்டமான வெற்றியால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. சுமார் ₹30 கோடி செலவில் உருவான இந்தப் படம், உலகளவில் ₹250 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்து, மலையாள சினிமா வரலாற்றில் ஒரு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com