திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (08:59 IST)

மதராஸி படத்தின் மூன்றாவது நாள் வசூல் எவ்வளவு?.. வெளியான தகவல்!

அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

இந்த படத்தில் வித்யுத் ஜமால், பிஜு மேனன், ருக்மினி வசந்த் மற்றும் விக்ராந்த் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருந்தனர். அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். இந்த படம் ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படம் முதல் இரண்டு நாட்களில் உலகளவில் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்துள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் நேற்று மூன்றாம் நாளான ஞாயிற்றுக் கிழமை இந்த படம் இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் 11 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் மூன்று நாட்களில் இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் 36 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்துள்ளது.

Webdunia
