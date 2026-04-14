செவ்வாய், 14 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: செவ்வாய், 14 ஏப்ரல் 2026 (15:08 IST)

சிவகார்த்திகேயன் கொடுத்தது பணம் இல்லை.. வாழ்க்கை!.. உருகும் நடிகர்!...

சின்னத்திரையிலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர் சிவகார்த்திகேயன்.. வாய்ப்புக்காக போராடி நிறைய வாய்ப்பு கேட்டு அலைந்து, தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஏறி இறங்கி மெரினா படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கினார்.

வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் திரைப்படம் அவருக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்து அவரை பட்டிதொட்டியெங்கும் அவரை கொண்டு சேர்த்தது.. அதன்பின் பல படங்களிலும் நடித்து முன்னணி நடிகராக மாறினார். சினிமாவில் நடிப்பது மட்டுமில்லாமல் நல்ல கதை அம்சம் கொண்ட திரைப்படங்களை வெளியிடுவது, தயாரிப்பது போன்ற வேலைகளையும் அவர் செய்து வருகிறார்.

மேலும் சின்ன பட்ஜெட்டுகளில் நல்ல கதை அம்சங்கள் கொண்ட படங்கள் வெளியானால் அந்த படத்தை பார்த்துவிட்டு படக்குழுவை நேரில் அழைத்து பாராட்டுகிறார்.. இப்படி பல நல்ல குணங்கள் சிவகார்த்திகேயனிடம் உண்டு. இந்நிலையில்தான் சின்னத்திரை மற்றும் சினிமா நடிகரான பிரேம் குமார் சிவகார்த்திகேயனை பற்றி ஒரு முக்கிய தகவலை சொல்லி இருக்கிறார்.

sivakarthikeyan

என் மகனுக்கு நெதர்லாந்தில் மேல் படிப்பு படிக்க சீட் கிடைத்தது. ஆனால் அதற்கு 50 லட்சம் பணம் தேவைப்பட்டது. என்னுடைய வீட்டை நான் தவணை முறையில் வாங்கியிருந்ததால் வங்கியில் கடன் கிடைக்கவில்லை. என்னுடைய நிலைமையை சிவகார்த்திகேயனிடம் சொன்னபோது எதுவும் கேட்காமல் ரூ.50 லட்சம் பணம் கொடுத்து உதவினார். இன்று என் மகன் மாதம் 4-5 லட்சம் சம்பாதிக்கிறான் என்றால் அதற்கு காரணம் சிவாதான். அவர் எனக்கு உதவி செய்யவில்லை வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கிறார்’ என உருகியிருக்கிறார்.

Thalaivar173: சிபி சக்ரவர்த்தி வெளியேறியதற்கு காரணம் அவரா?.. இல்லை ரஜினியா?..

Thalaivar173: சிபி சக்ரவர்த்தி வெளியேறியதற்கு காரணம் அவரா?.. இல்லை ரஜினியா?..ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் ரஜினி நடிக்கும் படத்திலிருந்து இயக்குனர் சிபிச் சக்கரவர்த்தி விலகியது நேற்றிலிருந்து பரபரப்பாக சினிமா வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வருகிறது.

ஜனநாயகன் ஏப்ரல் 24-ல் தியேட்டரில் ரிலீஸாவது உண்மையா?.. நடப்பது என்ன?..

ஜனநாயகன் ஏப்ரல் 24-ல் தியேட்டரில் ரிலீஸாவது உண்மையா?.. நடப்பது என்ன?..கே.வி.என் நிறுவனம் தயாரிப்பில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்

ஜனநாயகன் லீக்!. நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட விஜய் எடுத்த முடிவு?..

ஜனநாயகன் லீக்!. நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட விஜய் எடுத்த முடிவு?..கே.வி.என் நிறுவனம் தயாரிப்பில் விஜய் நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன்

ரஜினி படத்திலிருந்து விலகிய சிபி சக்ரவர்த்தி?!. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?..

ரஜினி படத்திலிருந்து விலகிய சிபி சக்ரவர்த்தி?!. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?..தக் லைப் படத்தை தயாரித்த வகையில் கமல் நஷ்டமடைந்ததால் அவருக்கு உதவ முடிவெடுத்த ரஜினி ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்திற்கு இரண்டு படங்கள் நடித்துக் கொடுக்க முடிவு செய்தார்,.

24 நாட்களில் 1712 கோடி வசூல்!.. பாக்ஸ் ஆபிசில் அதகளம் செய்த துரந்தர் 2..

24 நாட்களில் 1712 கோடி வசூல்!.. பாக்ஸ் ஆபிசில் அதகளம் செய்த துரந்தர் 2..பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கி ரன்வீர் கபூர், சாரா அர்ஜூன், அக்‌ஷய் கண்ணா, மாதவன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து போன வருடம் வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் 1000 கோடி வரை வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.

