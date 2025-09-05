வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (09:03 IST)

ஒன்றரை வருடங்களாக அற்புதமான பயணம்… மதராஸி படம் குறித்து சிவகார்த்திகேயன் நெகிழ்ச்சி!

அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ‘மதராஸி’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். சிவகார்த்திகேயனுடன் ருக்மிணி வசந்த், வித்யுத் ஜமால் மற்றும் பிஜு மேனன் ஆகியோர் நடிக்கும் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்து ரிலீஸ் வேலைகள் நடந்து வருகின்றன. படம் இன்று ரிலீஸாகவுள்ளது. இதற்காகப் படத்தை ப்ரமோட் செய்யும் பணிகளில் முருகதாஸ் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

ஆனாலும் மதராஸி படத்துக்குத் தொடக்கம் முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை. இதற்கு முக்கியக் காரணம் முருகதாஸின் சமீபத்தையப் படங்கள் அடைந்த படுதோல்வி. அதே  போல படத்தின் போஸ்டர்களில் இருந்து பாடல்கள் வரை (சலம்பல பாடல் தவிர) எதுவுமே ரசிகர்களை ஈர்க்கும் விதமாக இல்லை. இதன் காரணமாக தற்போது முன்பதிவு தொடங்கிவிட்டாலும், பெரிய அளவில் புக்கிங் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. படம் ரிலீஸாகி நேர்மறையான விமர்சனங்களைப் பெறத் தொடங்கும்போது இந்த நிலை மாறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் படம் குறித்து நெகிழ்ச்சியாகப் பேசியுள்ளார் சிவகார்த்திகேயன். அதில் “இயக்குனர் முருகதாஸ் சார், மிகச்சிறந்த நடிகர்கள் மற்றும் அன்பான அனிருத் என கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் அற்புதமான பயணம் ஒன்றை மேற்கொண்டேன். அதிரடி கலந்த பொழுதுபோக்குப் படமாக நாங்கள் உருவாக்கியுள்ள ‘மதராஸி’ படத்தை நீங்கள் அனைவரும் ரசிப்பீர்கள் என நம்புகிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

அமேசான் நிறுவனத்தால் ஏற்பட்ட திருப்புமுனை.. புதிய இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கார்த்திக் சுப்புராஜ்..!

அமேசான் நிறுவனத்தால் ஏற்பட்ட திருப்புமுனை.. புதிய இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கார்த்திக் சுப்புராஜ்..!இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜின் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'ஸ்டோன் பெஞ்ச்', தற்போது தெலுங்கில் மூன்று புதிய படங்களை தயாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. அவற்றில் ஒரு படத்தை லோகேஷா என்பவர் இயக்கவுள்ளார். லோகேஷா இதற்கு முன்பு இயக்கிய '11' திரைப்படம், திரையரங்குகளில் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.

இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு டூட்' அல்லது 'லைக்.. குழப்பத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன்..!

இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு டூட்' அல்லது 'லைக்.. குழப்பத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன்..!இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு எந்த படம் ரிலீஸாகும் என்பதில் பெரிய குழப்பம் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு நீடிக்கிறது. பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த 'டூட்' மற்றும் 'லைக்' ஆகிய இரு படங்களும் ஒரே நாளில் வெளியாகலாம் என்ற நிலையில், திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர். இரண்டு படங்களும் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதால், தனித்தனியே வெவ்வேறு நாட்களில் வெளியானால் தியேட்டர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும் என்பது அவர்களின் எதிர்பார்ப்பு.

நடிகர் அஜித்தின் அடுத்த படம்: சம்பளம் குறித்த சிக்கல் நீடிப்பு

நடிகர் அஜித்தின் அடுத்த படம்: சம்பளம் குறித்த சிக்கல் நீடிப்புநடிகர் அஜித்தின் அடுத்த படம் குறித்த அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகாததற்கு, அவரது சம்பள எதிர்பார்ப்பே முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. பல தயாரிப்பாளர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும், அஜித்தின் சம்பள விஷயத்தில் ஒருமித்த கருத்து எட்டப்படவில்லை.

வெற்றிமாறனின் பிறந்த நாளில் சிம்பு பட அறிவிப்பு.. மாஸ் வீடியோவை வெளியிட்ட தாணு..!

வெற்றிமாறனின் பிறந்த நாளில் சிம்பு பட அறிவிப்பு.. மாஸ் வீடியோவை வெளியிட்ட தாணு..!"வெற்றி நடை வீர நடை, வெல்லும் இவன் படை" என்ற அடைமொழியுடன், அகவை 50-ல் அடியெடுத்து வைக்கும் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் அவர்களுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என தயாரிப்பாளர் தாணு, வெற்றிமாறனுக்கு தனது எக்ஸ் பகக்த்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பிரியா வாரியரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

பிரியா வாரியரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!ஒரு அடார் லவ் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமானார் பிரியா பிரகாஷ் வாரியர். அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியில் அவரது கண்ணசைவின் அழகில் சொக்கிப்போன இளைஞர்கள் இங்கு ஏராளம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com