புதன், 8 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (17:46 IST)

சிவகார்த்திகேயன் – சிபி சக்ரவர்த்தி படத்தில் இருந்து ராஷ்மிகா வெளியேற்றமா? யார் ஹீரோயின்?

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், 'பராசக்தி' படத்தை தொடர்ந்து, 'டான்' பட இயக்குனர் சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கும் தனது அடுத்த படத்திற்கு தயாராகி வருகிறார். நீண்ட நாட்களாக பேசப்பட்டு வந்த இந்தப் படம் குறித்த புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
 
இந்த புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் நவம்பர் மாதம் தொடங்க உள்ளது. சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் சிபி சக்ரவர்த்தியின் இரண்டாவது கூட்டணியாக இந்த படம் உருவாகி வருவதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
 
இந்தப் படத்தில் முதலில் கதாநாயகியாக நடிக்க முன்னணி நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். அவரது தேதிகளுக்காகவே படப்பிடிப்பு தள்ளி போனதாகவும் கூறப்பட்டது.
 
ஆனால், ராஷ்மிகாவுக்கு சமீபத்தில் நடந்த திருமண நிச்சயதார்த்தம் மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட கால்ஷீட் சிக்கல்கள் காரணமாக அவர் இந்த படத்தில் இருந்து விலகிவிட்டதாக தெரிகிறது.
 
அவருக்குப் பதிலாக, தற்போது தெலுங்கு சினிமாவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நடிகையான ஸ்ரீலீலா கதாநாயகியாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.  
 
Edited by Siva

மிஸ்டர் & மிஸஸ் தமிழ் இலண்டன் கொண்டாட்டம்!

மிஸ்டர் & மிஸஸ் தமிழ் இலண்டன் கொண்டாட்டம்!தமிழ் சமூகத்தில் புதிய அலை உருவாகியுள்ளது—தோழமை, திறமை, மற்றும் துணிச்சல் மிகுந்த பெண்கள். Miss & Mrs Tamil (UK & Europe) என்பது ஒரு மேடையே அல்ல; இது ஒரு இயக்கம். அழகு நோக்கமும், திறமை அரங்கும், சமூகத்திற்கான நிலையான ஆசையும் கொண்ட ஒரு இயக்கம்.

பணத்திற்காக ஹிஜாப் அணிந்தாரா தீபிகா படுகோன்.. போலி ஃபெமினிசம் என குற்றச்சாட்டு..!

பணத்திற்காக ஹிஜாப் அணிந்தாரா தீபிகா படுகோன்.. போலி ஃபெமினிசம் என குற்றச்சாட்டு..!நடிகை தீபிகா படுகோன் மற்றும் ரன்வீர் சிங் இணைந்து நடித்துள்ள அபுதாபி சுற்றுலா விளம்பரம், தீபிகா ஹிஜாப் அணிந்து தோன்றியதால் கடும் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

ராஷி கண்ணா கார்ஜியஸ் கிளிக்ஸ்… வைரல் ஆல்பம்!

ராஷி கண்ணா கார்ஜியஸ் கிளிக்ஸ்… வைரல் ஆல்பம்!பாலிவுட் நடிகையான ராஷி கண்ணா இமைக்கா நொடிகள் படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். அடுத்தடுத்து படங்களில் தோன்றிய அவர், தற்போது தமிழில் பிஸியான நடிகைகளுள் ஒருவராக வலம்வந்து கொண்டிருக்கிறார். கடைசியாக தமிழில் அவர் நடித்த படம் சர்தார். அந்த படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.

க்ரீத்தி ஷெட்டியின் அழகியப் புகைப்படத் தொகுப்பு!

க்ரீத்தி ஷெட்டியின் அழகியப் புகைப்படத் தொகுப்பு!கீர்த்தி ஷெட்டி அறிமுகமான உப்பெண்ணா திரைப்படத்தின் மூலமாக அறிமுகம் பெற்றவர் கீர்த்தி ஷெட்டி. அந்த ஒரு படத்திலேயே தமிழ் தெலுங்கு என இருமொழிகளிலும் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். இதையடுத்து பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார். அவர் நடித்த வாரியர் திரைப்படமும் தமிழில் ரிலீஸாகி கவனம் பெற்றது.

ஏன் ‘பைசன்’தான் என் முதல் படம் என்று சொல்கிறேன்?… துருவ் விக்ரம் சொல்லும் காரணம்!

ஏன் ‘பைசன்’தான் என் முதல் படம் என்று சொல்கிறேன்?… துருவ் விக்ரம் சொல்லும் காரணம்!நடிகர் விக்ரம்மின் மகனான துருவ் விக்ரம் ‘அர்ஜுன் ரெட்டி’யின் ரீமேக் படமான ஆதித்யா வர்மா படம் மூலமாக் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘மகான்’ திரைப்படத்தில் நடித்தார். அதையடுத்து மூன்றாவது படமாக மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் ‘பைசன்’ படத்தில் நடித்துள்ளார்.

