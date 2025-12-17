புதன், 17 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (16:45 IST)

சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த பட பட்ஜெட் ரூ.180 கோடியா? படப்பிடிப்புக்கு முன்பே டிஜிட்டல் விற்பனை..!

சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த பட பட்ஜெட் ரூ.180 கோடியா? படப்பிடிப்புக்கு முன்பே டிஜிட்டல் விற்பனை..!
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமாக வளர்ந்துள்ள சிவகார்த்திகேயன், அடுத்ததாக இயக்குனர் வெங்கட் பிரபுவுடன் இணையும் திரைப்படம் கோலிவுட்டில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படம் ஒரு பிரம்மாண்டமான சயின்ஸ் பிக்ஷன் கதைகளத்தை கொண்டது. இப்படத்தின் மொத்த பட்ஜெட் சுமார் 180 கோடி ரூபாய் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இப்படத்தின் பிரம்மாண்டத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அதன் நட்சத்திர பட்டாளத்தின் சம்பளம் என கூறப்படுகிறது. சிவகார்த்திகேயனுக்கு 45 கோடி ரூபாயும், இயக்குனர் வெங்கட் பிரபுவிற்கு 18 கோடி ரூபாயும், இசையமைப்பாளர் அனிருத்திற்கு 12 கோடி ரூபாயும் சம்பளமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற கலைஞர்களின் ஊதியத்தையும் சேர்த்தால் சம்பளப் பட்டியலே 100 கோடியைத்தாண்டுகிறது.
 
மேக்கிங் செலவுக்காக 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கதையின் தேவைக்காக படத்தின் 50% காட்சிகள் வெளிநாடுகளில் படமாக்கப்பட உள்ளன. வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பிற்கு ஒரு நாளைக்குச் சுமார் 50 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும் என்பதால் பட்ஜெட் இந்த அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. 
 
இருப்பினும், சிவகார்த்திகேயனின் 'அமரன்' படத்தின் மெகா ஹிட் வெற்றியால், இப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமம் தொடக்கத்திலேயே 55 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையாகியுள்ளது தயாரிப்பு தரப்பிற்கு பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

பிக் பாஸ் வரலாற்றில் முதல்முறை.. போட்டியாளர்களுக்கு காத்திருந்த மெகா சலுகை!

பிக் பாஸ் வரலாற்றில் முதல்முறை.. போட்டியாளர்களுக்கு காத்திருந்த மெகா சலுகை!விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 9, தற்போது 11-வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த வார இறுதியில் ரம்யா ஜோ மற்றும் வியானா என இருவர் வெளியேறிய நிலையில், இந்த வாரம் ஒரு அதிரடி மாற்றத்தை பிக் பாஸ் அறிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் தோழிகளுக்கு பேச்சுலர் பார்ட்டி கொடுத்தாரா ராஷ்மிகா மந்தனா? எப்போது திருமணம்?

இலங்கையில் தோழிகளுக்கு பேச்சுலர் பார்ட்டி கொடுத்தாரா ராஷ்மிகா மந்தனா? எப்போது திருமணம்?நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா தனது தோழிகளுடன் இலங்கை சென்றுள்ள புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வரும் நிலையில், அவருக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கூறி வருகின்றனர்.

நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல.. அஜித் ரசிகர் மன்றத்தை கலைச்சதுக்கான காரணம்

நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல.. அஜித் ரசிகர் மன்றத்தை கலைச்சதுக்கான காரணம்தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகர் அஜித். ஆரம்பகாலத்தில் இருந்ததுக்கும் இப்போது இருக்கும் அஜித்துக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன.

நேரம் பார்த்து காத்திருந்த ரஜினி! தட்டி தூக்கிட்டாருல.. யாரும் எதிர்பார்க்காத விஷயம்

நேரம் பார்த்து காத்திருந்த ரஜினி! தட்டி தூக்கிட்டாருல.. யாரும் எதிர்பார்க்காத விஷயம்50 ஆண்டுகளாக இந்த தமிழ் சினிமாவை தன் வசப்படுத்தியவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். யாருப்பா இந்த மனுஷன்?

யோகிபாபு ஒரு இன்ஸ்டால்மென்ட் நடிகர்.. புரமோஷன் விழாவில் கலாய்த்த கிச்சா சதீப்..!

யோகிபாபு ஒரு இன்ஸ்டால்மென்ட் நடிகர்.. புரமோஷன் விழாவில் கலாய்த்த கிச்சா சதீப்..!கன்னட நட்சத்திரம் கிச்சா சுதீப் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'மார்க்' திரைப்படம் இந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் விருந்தாக திரைக்கு வருகிறது. சென்னையில் நடைபெற்ற இப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில், நடிகர் யோகி பாபுவின் பிஸியான கால்ஷீட் குறித்து சுதீப் கலகலப்பாக பேசினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com