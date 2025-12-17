சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த பட பட்ஜெட் ரூ.180 கோடியா? படப்பிடிப்புக்கு முன்பே டிஜிட்டல் விற்பனை..!
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமாக வளர்ந்துள்ள சிவகார்த்திகேயன், அடுத்ததாக இயக்குனர் வெங்கட் பிரபுவுடன் இணையும் திரைப்படம் கோலிவுட்டில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படம் ஒரு பிரம்மாண்டமான சயின்ஸ் பிக்ஷன் கதைகளத்தை கொண்டது. இப்படத்தின் மொத்த பட்ஜெட் சுமார் 180 கோடி ரூபாய் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தின் பிரம்மாண்டத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அதன் நட்சத்திர பட்டாளத்தின் சம்பளம் என கூறப்படுகிறது. சிவகார்த்திகேயனுக்கு 45 கோடி ரூபாயும், இயக்குனர் வெங்கட் பிரபுவிற்கு 18 கோடி ரூபாயும், இசையமைப்பாளர் அனிருத்திற்கு 12 கோடி ரூபாயும் சம்பளமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற கலைஞர்களின் ஊதியத்தையும் சேர்த்தால் சம்பளப் பட்டியலே 100 கோடியைத்தாண்டுகிறது.
மேக்கிங் செலவுக்காக 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கதையின் தேவைக்காக படத்தின் 50% காட்சிகள் வெளிநாடுகளில் படமாக்கப்பட உள்ளன. வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பிற்கு ஒரு நாளைக்குச் சுமார் 50 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும் என்பதால் பட்ஜெட் இந்த அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது.
இருப்பினும், சிவகார்த்திகேயனின் 'அமரன்' படத்தின் மெகா ஹிட் வெற்றியால், இப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமம் தொடக்கத்திலேயே 55 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையாகியுள்ளது தயாரிப்பு தரப்பிற்கு பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
