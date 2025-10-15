புதன், 15 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Modified: புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (18:39 IST)

சிவகார்த்திகேயன் அடுத்தடுத்த படங்களின் திட்டங்கள்: தயார் நிலையில் 2 இயக்குனர்கள்.

சிவகார்த்திகேயன் அடுத்தடுத்த படங்களின் திட்டங்கள்: தயார் நிலையில் 2 இயக்குனர்கள்.
'டான்' படத்தின் வெற்றியைத் தந்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் - இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி கூட்டணி மீண்டும் இணைகிறது என்பது தெரிந்ததே. இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் நவம்பர் 22 அல்லது 23 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இதற்கிடையில், சிவகார்த்திகேயன் நடிக்க, சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் வெங்கட் பிரபு இயக்கவிருக்கும் படத்துக்கான ஆரம்பக்கட்ட பணிகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. இதற்காக சத்யஜோதி நிறுவனம் வெங்கட் பிரபுவுக்கு மகாலிங்கபுரத்தில் தனியாக ஓர் அலுவலகத்தை ஒதுக்கி, 'பிரீ-புரொடக்ஷன்' வேலைகளை தொடங்கியுள்ளது.
 
இயக்குனர்கள் சிபி சக்கரவர்த்தி மற்றும் வெங்கட் பிரபு ஆகிய இரண்டு இயக்குனர்களுமே சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்தடுத்த படங்களை இயக்க தயாராக இருக்கும் நிலையில் இரு படங்களுக்கும் மாறி மாறி சிவகார்த்திகேயன் கால் சீட் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
மேலும் இந்த இரு படங்களில் நடிக்கும் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப தேர்வுகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் விரைவில் இந்த இரு படங்களின் அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

பூனம் பாஜ்வாவின் கவர்ச்சி க்ளிக்ஸ்…!

பூனம் பாஜ்வாவின் கவர்ச்சி க்ளிக்ஸ்…!ஒரு காலத்தில் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர் பூனம் பாஜ்வா. சமீபகாலமாக படவாய்ப்புகள் ஏதுமின்றி சிறு சிறு வேடங்களில் தலைகாட்டி வந்தவர் திடீரென உடல் எடை கூடி பருமனாக தோற்றமளித்ததால் அந்த வாய்ப்பும் கிடைக்காமல் போக பிறகு கவர்ச்சியில் தாராளம் காட்ட ஆரம்பித்தார்.

ரகுல் ப்ரீத் சிங்கின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

ரகுல் ப்ரீத் சிங்கின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமே ரகுல் ப்ரீத் சிங்குக்கு பெரிய நடிகர்களோடு அமைந்தது. அடுத்தடுத்து மகேஷ் பாபு, கார்த்தி மற்றும் சூர்யா ஆகியோரின் படங்களில் நடித்து ஸ்பெஷல் எண்ட்ரி கொடுத்தார். ஆனால் அவரின் அறிமுகம் கன்னட சினிமாவில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்தது.

தனுஷ் & தயாரிப்பாளரிடம் பாராட்டைப் பெற்ற இயக்குனர்…!

தனுஷ் & தயாரிப்பாளரிடம் பாராட்டைப் பெற்ற இயக்குனர்…!அசோக் செல்வன் மற்றும் சரத்குமார் ஆகியோர் நடிப்பில் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கிய திரைப்படம் போர்த் தொழில். இந்த படத்தின் வெற்றி காரணமாக கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக மாறினார் விக்னேஷ் ராஜா. தற்போது தனது இரண்டாவது படமாக தனுஷை வைத்து ஒரு படம் இயக்கி வருகிறார்.

விஜய் ஆண்டனியின் லேட்டஸ்ட் ஹிட் ‘சக்தி திருமகன்’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

விஜய் ஆண்டனியின் லேட்டஸ்ட் ஹிட் ‘சக்தி திருமகன்’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!தமிழ் சினிமாவில் சுக்ரன் படம் மூலமாக இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் விஜய் ஆண்டனி. அதன் பின்னர் அவர் வரிசையாகப் பல ஹிட் படங்களுக்கு இசையமைத்து முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம்வந்தார். இதற்கிடையில் அவர் திடீரென ‘நான்’ படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். அந்த படம் ஹிட்டானதை தொடர்ந்து அவர் தொடர்ந்து நடிகராக கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார்.

தனுஷ் & ராஜ்குமார் பெரியசாமி இணையும் படத்தின் ஷூட்டிங் எவ்வளவு?

தனுஷ் & ராஜ்குமார் பெரியசாமி இணையும் படத்தின் ஷூட்டிங் எவ்வளவு?சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் கமல்ஹாசனனின் ராஜ்கமல் இண்டர்நேஷனல் மற்றும் சோனி பிக்சர்ஸ் நிறுவனத் தயாரிப்பில் வெளியான அமரன் திரைப்படம் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய கமர்ஷியல் வெற்றியைப் பெற்று 300 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளது. இந்த வெற்றி ராஜ்குமார் பெரியசாமியைக் கவனிக்க வைக்கும் இயக்குனராக்கியுள்ளது.

