வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Modified: வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (16:43 IST)

மோதி பார்த்திடலாம்.. ஈரோடு கூட்டத்திற்கு பராசக்தி ரிலீஸ் தேதி மாற்றமா?

சிவகார்த்திகேயனின் 25-வது திரைப்படமான 'பராசக்தி', முன்னதாக ஜனவரி 14-ம் தேதி வெளியாகவிருந்த நிலையில், தற்போது ஜனவரி 10-ம் தேதிக்கு அதிரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. 
 
நேற்று ஈரோட்டில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சித்ததை தொடர்ந்து, அதற்கு போட்டியாக ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் இந்த ரிலீஸ் தேதியை மாற்றியுள்ளதாக அரசியல் மற்றும் திரை வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்துடன் நேரடியாக மோத இப்படம் தயாராகிவிட்டது.
 
இப்படத்தின் பிரம்மாண்ட ஆடியோ வெளியீட்டு விழா ஜனவரி 3-ம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறவுள்ளது. சிவகார்த்திகேயனின் திரைப்பயணத்தில் இது மைல்கல் என்பதால், அவர் பணியாற்றிய 24 இயக்குநர்களும் இவ்விழாவில் கௌரவிக்கப்பட உள்ளனர். 
 
தற்போது 2 மணி நேரம் 35 நிமிட நீளம் கொண்ட பீரியட் திரைப்படமாக 'பராசக்தி' செதுக்கப்பட்டுள்ளது. வள்ளுவர் கோட்டத்தில் இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள 1960களின் பிரம்மாண்ட செட் ஏற்கனவே பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. 
 
இந்த பொங்கல் ரிலீஸ் மோதல் கோலிவுட்டில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

