சிறுத்தை சிவாவின் புதிய படத்தில் ஹீரோ அவரா?!.. வேறலெவல் டிவிஸ்ட்!..
வீரம், வேதாளம், விவேகம், விஸ்வாசம் என அஜித்தை வைத்து 4 திரைப்படங்களை இயக்கியவர் சிவா. இதில் விவேகம் தவிர மற்ற படங்கள் எல்லாமே சூப்பர் ஹிட். அடுத்து ரஜினியை வைத்து அண்ணாத்தே எடுத்தார். இந்த படம் பெரிய அளவுக்கு போகவில்லை. அடுத்து சூர்யாவை வைத்து கங்குவா படத்தை எடுத்தார். நெகட்டிவ் விமர்சனங்களால் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிசில் தோல்வி அடைந்தது.
எனவே, சிவாவின் இயக்கத்தில் நடிக்க பெரிய நடிகர்கள் முன்வரவில்லை. ஆனால், அஜித்தை வைத்து அவர் ஒரு படத்தை இயக்கப்போவதாகவும், தனுஷை வைத்து படமெடுக்கப்போவதாகவும் செய்திகள் வெளியானது. ஆனால், அதற்கு இன்னு ஒரு வருடம் ஆகும் என்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், சிறுத்தை சிவா இயக்கவுள்ள புதிய படத்தில் அரவிந்த்சாமி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அவர்தான் ஹீரோவா என்பது இன்னமும் தெரியவில்லை. இந்த படத்தை வேல்ஸ் இண்டர் நேஷனல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்கிறார்கள்..
இந்நிலையில்தான், சிறுத்தை சிவா இயக்கவுள்ள புதிய படத்தில் அரவிந்த்சாமி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அவர்தான் ஹீரோவா என்பது இன்னமும் தெரியவில்லை. இந்த படத்தை வேல்ஸ் இண்டர் நேஷனல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்கிறார்கள்..