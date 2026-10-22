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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (11:29 IST)

‘தஞ்சாவூரு மண்ண எடுத்து’ புகழ் பாடகர் கிருஷ்ணராஜ் காலமானர் - திரையுலகினர் இரங்கல்...

krishnaraj
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (11:32 IST)
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அகத்தியன் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்த காதல் கோட்டை திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘வெள்ளரிக்கா பிஞ்சு வெள்ளரிக்கா’ மற்றும் சேரன் இயக்கத்தில் உருவான பொற்காலம் திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற ‘தஞ்சாவூரு மண்ணை எடுத்து’ போன்ற பாடல்கள் மூலம் ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் பின்னணி பாடகர் கிருஷ்ணராஜ்.

மறைந்து இசையமைப்பாளர் தேவாவின் இசையில் இவர் பல பாடல்களையும் பாடியிருக்கிறார்.
சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்பு பல நாட்டுப்புறப் பாடல்களையும், இந்து மற்றும் கிறிஸ்துவ மதம் தொடர்பான பாடல்களையும் இவர் பாடி வந்தார்.

இந்நிலையில்தான் கடந்த சில நாட்களாகவே உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த கிருஷ்ணராஜ் இன்று அதிகாலை காலமானார். அவரின் உடல் சென்னை வளசரவாக்கத்தில் உள்ள அவரின் வீட்டில் திரையுலகினரின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணராஜின் மறைவுக்கு திரையுலர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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