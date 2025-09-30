செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (18:13 IST)

பவன் கல்யாண் 'ஓஜி' படத்திலிருந்து சிம்பு பாடிய பாடல்கள் நீக்கமா? காரணம் என்ன?

சமீபத்தில் தெலுங்கில் வெளியான பவன் கல்யாணின் 'ஓஜி'  திரைப்படம், இசைக்காகவும் பின்னணி இசைக்காகவும் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது. இந்த படத்துக்கு தமன் இசையமைத்திருந்தார்.
 
இந்த நிலையில், 'ஓஜி' படத்திலிருந்து நடிகர் சிம்பு பாடிய இரண்டு பாடல்கள் திடீரென நீக்கப்பட்ட சம்பவம் கோலிவுட் மற்றும் டோலிவுட் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இசையமைப்பாளர் தமனும், நடிகர் சிம்புவும் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆவர். அந்த நட்பின் அடிப்படையில், தமன் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க சிம்பு இரண்டு பாடல்களை பாடுவதற்காக சுமார் எட்டு மணி நேரம் செலவு செய்துள்ளார். படத்தின் ரிலீஸுக்கு முன்புவரை, சிம்புவின் பாடல்கள் படத்தில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
 
ஆனால் படம் வெளியானபோது, சிம்பு பாடிய அந்த இரண்டு பாடல்களிலும் அவரது குரல் இடம்பெறவில்லை. அதற்கு பதிலாக, ட்ராக்கில் பாடிய வேறொருவரின் குரலையே தமன் பயன்படுத்தியதாக தெரிகிறது.
 
இந்த நீக்கத்திற்கு காரணமாக ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது. வெற்றிமாறன் இயக்கும் 'எஸ்டிஆர் 49' படத்துக்கு தன்னை இசையமைப்பாளராக கமிட் செய்யுமாறு தமன், சிம்புவிடம் கேட்டாராம். சிம்பு இதற்கு சரியாக பதிலளிக்கவில்லை அல்லது இயக்குநரின் முடிவுக்கு விட்டுவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் கோபமடைந்த தமன், தனது நண்பர் என்றுகூட பார்க்காமல் சிம்பு பாடிய பாடல்களை நீக்கிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
 
இருப்பினும், 'எஸ்டிஆர் 49' படத்துக்கு ஏற்கெனவே வேறொருவர் இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்ற தகவலும் உள்ளது. எது உண்மை என்று தெரியவில்லை என்றாலும், பவன் கல்யாணின் நடிப்புக்கு சிம்புவின் குரல் பொருத்தமாக இருந்திருக்கும் வாய்ப்பை தமன் வீணாக்கிவிட்டார் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
 
Edited by Siva

காஜல் அகர்வாலின் கார்ஜியஸ் கிளிக்ஸ்… இன்ஸ்டா வைரல்!

காஜல் அகர்வாலின் கார்ஜியஸ் கிளிக்ஸ்… இன்ஸ்டா வைரல்!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான நடிகை காஜல் அகர்வால் முன்னணி நடிகர்கள் பலருடன் சேர்ந்து நடித்துவிட்டார். தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி தெலுங்கு, கன்னடம் போன்ற வேற்று மொழி படங்களிலும் நடித்து தூள் கிளப்பி வருகிறார் காஜல்.

கருப்பு நிற உடையில் வித்தியாசமான லுக்கில் போஸ் கொடுத்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்!

கருப்பு நிற உடையில் வித்தியாசமான லுக்கில் போஸ் கொடுத்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்!ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தற்போது பல படங்களில் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள பாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகிகளுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களை தேர்வு செய்து நடிப்பவர்களில் நயன்தாரா, கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோருக்கு அடுத்த இடத்தில் இருப்பவர் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். அவர், நடித்து சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆன திரைப்படம் டிரைவர் ஜமுனா.

அமெரிக்காவுக்கு வெளியேத் தயாரிக்கப்படும் படங்களுக்கு 100 சதவீத வரி… ட்ரம்ப்பின் அடுத்த தடாலடி!

அமெரிக்காவுக்கு வெளியேத் தயாரிக்கப்படும் படங்களுக்கு 100 சதவீத வரி… ட்ரம்ப்பின் அடுத்த தடாலடி!அமெரிக்க அதிபராக டொனால்ட் ட்ரம்ப் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில் இருந்து பல அதிரடிகளை உத்தரவுகளை விதித்துள்ளார். அதில் முக்கியமானதாக வரிகளை உயர்த்துவதை வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளார். பிற நாடுகளின் பொருட்களுக்குத் தொடர்ந்து வரிகளை உயர்த்தி வருகிறார். இது சம்மந்தமாக அவருக்குக் கண்டனங்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன.

பிரபாஸின் ‘ஸ்பிரிட்’ படத்தில் இணையும் மடோனா செபாஸ்டியன்!

பிரபாஸின் ‘ஸ்பிரிட்’ படத்தில் இணையும் மடோனா செபாஸ்டியன்!அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா, ரன்பீர் கபூரைக் கதாநாயகனாக வைத்து இயக்கிய அனிமல் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. அனிமல் படம் ஆணாதிக்கக் கருத்துகள் விதந்தோதுவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆனாலும் இந்த படம் 900 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது.

யார் இந்த கட்டப்பா?... ‘ஸ்பின் ஆஃப்’ திரைக்கதை எழுதி வரும் விஜயேந்திர பிரசாத்!

யார் இந்த கட்டப்பா?... ‘ஸ்பின் ஆஃப்’ திரைக்கதை எழுதி வரும் விஜயேந்திர பிரசாத்!இந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்கள் மற்றும் இயக்குனர்கள் அனைவரும் தங்கள் எல்லைத் தாண்டி பேன் இந்தியா அளவுக்கு செல்லவேண்டும் என்ற முனைப்போடு படங்களை உருவாக்கி வருகின்றனர். இதனால் பேன் இந்தியா சினிமா என்ற புதிய வகையினமே உருவாகியுள்ளது.

