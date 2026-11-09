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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (19:12 IST)

அரசன் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ!.. அப்செட்டில் சிம்பு ஃபேன்ஸ்.. அனிருத் நீடிப்பாரா?...

arasan
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (19:15 IST)
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வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து வரும் திரைப்படம் அரசன். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் பல மாதங்களுக்கு முன்பே துவங்கியது. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை என அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், ஒரு கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவும் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படத்தை எடுத்துவரும் வெற்றிமாறன் ஒரு பக்கம் கென் கருணாஸை வைத்து ராஜன் வகையறா என்கிற படத்தையும் இயக்கி வருகிறார். இதன் காரணமாக அசுரன் படம் தாமதமாகி வருகிறது.

இந்நிலையில்தான், தீபாவளியை முன்னிட்டு சிம்பு ரசிகர்களை குஷிப்படுத்துவதற்காக நேற்று அரசன் படத்தின் புரமோ வீடியோவை வெளியிட்டனர். இந்த வீடியோ ஒரு நிமிடம் 40  நிமிடங்கள் ஓடுகிறது. ஆனால், இந்த வீடியோ சிம்பு ரசிகர்களுக்கே பிடிக்கவில்லை.. குறிப்பாக வீடியோவுக்கு வரும் பின்னணி இசை மொக்கையாக இருப்பதாக அவர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

அனிருத் திருமண வேலையில் பிஸியாக இருப்பதால் அவரின் டீமில் உள்ள ஒருவரை வைத்து இசையமைத்து வீடியோவை அவசர அவசரமாக தயார் செய்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இது ரசிகர்களுக்கும் தெரிந்துவிட்டது. எனவே, இந்த வீடியோ ட்ரோலில் சிக்கி வருகிறது. எனவே, அனிருத்தே தொடர்ந்து இந்த படத்திற்கு இசையமைப்பாரா அல்லது இசையமைப்பாளர் மாற்றப்படுவாரா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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