  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. sigma movie totl collection
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (10:37 IST)

சிக்மா படத்தின் இறுதி வசூல் எவ்வளவு? வெளியான பாக்ஸ் ஆபிஸ் தகவல்

சிக்மா படத்தின் இறுதி வசூல்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (10:39 IST)
google-news
நடிகரும் அரசியல் தலைவருமான விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமான திரைப்படம் சிக்மா . பிரபல நடிகரின் மகன் இயக்கும் முதல் படம் என்பதால் அறிவிப்பு வெளியானது முதலே இப்படத்தின் மீது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.
 
லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்த  சிக்மா  படத்தில் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார். ஜேசன் சஞ்சயின் முதல் இயக்கம் என்பதால் படம் வெளியானதும் அவரது இயக்கம் எப்படி இருக்கிறது என்பது குறித்தும் ரசிகர்கள் மற்றும் சினிமா வட்டாரங்களில் அதிகம் பேசப்பட்டது. படம் வெளியான பிறகு கலவையான விமர்சனங்களை சந்தித்தது. குறிப்பாக கதைக்களம் மற்றும் திரைக்கதை தொடர்பாக சில விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், ஜேசன் சஞ்சயின் முதல் முயற்சி குறித்தும் சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு கருத்துகள் பகிரப்பட்டன. இதனால் படத்தின் வசூல் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ஏற்பட்டது.
 
இந்நிலையில்,  சிக்மா  திரைப்படத்தின் உலகளாவிய இறுதி வசூல் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, இப்படம் தனது திரையரங்க ஓட்டத்தின் முடிவில் உலகளவில் சுமார் ரூ.13 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமான படம் என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய சிக்மா , விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் தோல்வி படமாகவே அமைந்துள்ளது.
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஜெயிலர் 2-வுக்கு வந்த சோதனை!.. தியேட்டர்களில் வெளியாகுமா?..

சுங்கத்துறை வழக்குகளின் பின்னணியில் அதிரடி கிரைம் திரில்லர்.. அக்டோபர் 30ல் வெளியாகும் எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர்

சுங்கத்துறை வழக்குகளின் பின்னணியில் அதிரடி கிரைம் திரில்லர்.. அக்டோபர் 30ல் வெளியாகும் எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர்சுங்கத்துறையில் நடைபெறும் விசாரணைகள், கடத்தல் கும்பல்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பின்னணியில் இயங்கும் நிழல் உலகத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள திரைப்படம் எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர்

ஜெயிலர் 2 விமர்சனம்: மீண்டும் ஹுக்கும் காட்டிய ரஜினி - நெல்சன் கூட்டணி!

ஜெயிலர் 2 விமர்சனம்: மீண்டும் ஹுக்கும் காட்டிய ரஜினி - நெல்சன் கூட்டணி!சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைல், மாஸ், ஸ்கிரீன் பிரசென்ஸ் ஆகியவற்றை எந்த இடத்தில் எப்படி பயன்படுத்தினால் ரசிகர்களின் கைத்தட்டலை அள்ளலாம்

நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை தாண்டி ரூ.20 கோடி வசூல்.. பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதித்த டோரதி

நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை தாண்டி ரூ.20 கோடி வசூல்.. பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதித்த டோரதிகார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவான டோரதி திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி 19 நாட்கள் ஆன நிலையில் இப்படம் செய்துள்ள

நெல்சன் வேற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு...ஜெயிலர் 2 குறித்து ரசிகர்களின் கருத்து

நெல்சன் வேற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு...ஜெயிலர் 2 குறித்து ரசிகர்களின் கருத்துரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த ஜெயிலர் 2 இன்று வெளியானது.

ஜெயிலர் 2 விமர்சனம்.. மாஸ் காட்சிகள்.. தூள் கிளப்பும் இடைவேளை காட்சி.. ரஜினி ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்...

ஜெயிலர் 2 விமர்சனம்.. மாஸ் காட்சிகள்.. தூள் கிளப்பும் இடைவேளை காட்சி.. ரஜினி ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்...சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் தியேட்டரில் விசில் பறக்கும் தருணங்கள், ஸ்டைலிஷான ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் இயக்குனர் நெல்சனின் டிரேட்மார்க் பிளாக் ஹியூமர் நிறைந்த ஒரு பக்கா மாஸ் என்டர்டெய்னராக அமைந்துள்ளது.