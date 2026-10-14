சிக்மா படத்தின் இறுதி வசூல் எவ்வளவு? வெளியான பாக்ஸ் ஆபிஸ் தகவல்
நடிகரும் அரசியல் தலைவருமான விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமான திரைப்படம் சிக்மா . பிரபல நடிகரின் மகன் இயக்கும் முதல் படம் என்பதால் அறிவிப்பு வெளியானது முதலே இப்படத்தின் மீது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.
லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்த சிக்மா படத்தில் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார். ஜேசன் சஞ்சயின் முதல் இயக்கம் என்பதால் படம் வெளியானதும் அவரது இயக்கம் எப்படி இருக்கிறது என்பது குறித்தும் ரசிகர்கள் மற்றும் சினிமா வட்டாரங்களில் அதிகம் பேசப்பட்டது. படம் வெளியான பிறகு கலவையான விமர்சனங்களை சந்தித்தது. குறிப்பாக கதைக்களம் மற்றும் திரைக்கதை தொடர்பாக சில விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், ஜேசன் சஞ்சயின் முதல் முயற்சி குறித்தும் சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு கருத்துகள் பகிரப்பட்டன. இதனால் படத்தின் வசூல் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், சிக்மா திரைப்படத்தின் உலகளாவிய இறுதி வசூல் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, இப்படம் தனது திரையரங்க ஓட்டத்தின் முடிவில் உலகளவில் சுமார் ரூ.13 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமான படம் என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய சிக்மா , விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் தோல்வி படமாகவே அமைந்துள்ளது.