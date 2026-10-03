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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (12:37 IST)

சிக்மா முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா? வெளியான தகவல்!

sigma box office
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (12:38 IST)
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ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் சந்தீப் கிஷன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள  சிக்மா  திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு வெளியீட்டுக்கு முன்பே ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு காணப்பட்டது. காரணம் விஜய் மகன் இயக்கும் முதல் படம் என்பதால் மக்கள் மத்தில் மட்டுமின்றி திரையுலகினர் மத்தியிலும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.  நேற்று வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. சுவாரஸ்யமில்லாத கதை, திரைக்கதையால் படம் பெரிதும் ரசிகர்களை கவரவில்லை.
 
இந்த நிலையில்  சிக்மா  திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி வருகின்றன. இப்படம் திரைப்படம் உலக அளவில் முதல் நாளில் சுமார் ரூ.2.70 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இருப்பினும், இது அதிகாரப்பூர்வமாக தயாரிப்பு நிறுவனத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட வசூல் எண்ணிக்கை அல்ல என்பதால், இறுதி வசூல் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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