சிக்மா படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரம் என்ன?
தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்த விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் , தற்போது இயக்குநராக திரையுலகில் தனது பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார். அவர் இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ள திரைப்படம் சிக்மா .
லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் நடிகர் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். அவருக்கு ஜோடியாக ஃபரியா அப்துல்லா நடித்துள்ளார். தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள இப்படம் கடந்த அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
ஜேசன் சஞ்சய்யின் முதல் படம் என்பதால், சிக்மா திரைப்படம் அறிவிக்கப்பட்டது முதலே ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. குறிப்பாக விஜய்யின் மகன் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார் என்பதும் படத்தின் மீதான கவனத்தை அதிகரித்தது. ஆனால் படம் வெளியான பிறகு, படத்தின் கதை, திரைக்கதை மற்றும் உருவாக்கம் தொடர்பாக கலவையான விமர்சனங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. குறிப்பாக சமூக வலைதளங்களில் படத்திற்கு எதிர்மறையான கருத்துகளும் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, சிக்மா திரைப்படம் உலக அளவில் முதல் 3 நாட்களில் சுமார் ரூ.6.10 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.