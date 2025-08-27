புதன், 27 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 27 ஆகஸ்ட் 2025 (14:39 IST)

கார்ஜியஸ் லுக்கில் கருநிற உடையில் கவர்ந்திழுகும் ஷ்ருதிஹாசனின் போட்டோஷூட்!

தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் ஸ்ருதிஹாசனை தெலுங்கு சினிமாவே மிகப்பெரிய ஸ்டார் நடிகை ஆக்கியது. தெலுங்கில் அறிமுகம் ஆனதில் இருந்தே நிறைய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.  கடைசியாக தெலுங்கில் பிரபாஸ் ஜோடியாக சலார் படத்தில் நடித்தார்.

அதைத்தொடர்ந்து தெலுங்கு சினிமாவின் மூத்த நடிகர்களில் ஒருவரான பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிக்கும் படத்தில் கதாநாயகியாக ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். இந்த படத்தை கோபிசந்த் மாலினேனி இயக்குகிறார். ஏற்கனவே சிரஞ்சீவிக்கு ஜோடியாக நடிக்க ஸ்ருதிஹாசன் ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழில் அவர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் மிஷ்கின் இயக்கும் ‘டிரைன்’ படத்தில் நடித்துள்ளார். வேறு படங்கள் கைவசம் இல்லை. இந்நிலையில் அவர் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சிவப்பு நிற உடையணிந்து கவர்ச்சிகரமான தோற்றத்தில் வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றன.

பாரில் ஏற்பட்ட தகராறு.. ஆள்கடத்தல்! லட்சுமி மேனன் தலைமறைவு?

பாரில் ஏற்பட்ட தகராறு.. ஆள்கடத்தல்! லட்சுமி மேனன் தலைமறைவு?மதுபான பாரில் ஏற்பட்ட தகராறில் ஐடி ஊழியரை கடத்திய வழக்கில் லட்சுமி மேனன் தலைமறைவாகியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

மலாய் மொழியில் ரீமேக் செய்யப்படும் ‘கைதி’!

மலாய் மொழியில் ரீமேக் செய்யப்படும் ‘கைதி’!கார்த்தி, நரேன், அர்ஜுன் தாஸ் மற்றும் ஜார்ஜ் மரியான் உள்ளிட்டவர்கள் நடிப்பில் 2019 ஆம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு ரிலீஸானது லோகேஷின் இரண்டாவது படமான ‘கைதி’. அந்த தீபாவளிக்கு விஜய்யின் ‘பிகில்’ திரைப்படமும் ரிலீஸானது. ஆனாலும் கைதி நின்று சண்டையிட்டு வெற்றி பெற்றது.

லோகேஷின் LCU-ல் இணையும் ரவி மோகன்… பென்ஸ் படத்தில் வில்லனா?

லோகேஷின் LCU-ல் இணையும் ரவி மோகன்… பென்ஸ் படத்தில் வில்லனா?நடிகர் ரவி மோகன் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சினிமாவிலும் தற்போது ஒரு தேக்க நிலையில் உள்ளார். அவரின் படங்கள் வரிசையாக தோல்வி அடைந்து வர, அவரது மனைவி ஆர்த்தியையும் விவாகரத்து செய்யவுள்ளார். அது சம்மந்தமான சர்ச்சைகளிலும் சிக்கி வருகிறார்.

25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இணைந்த கூட்டணி… துபாயில் நடந்த பூஜை!

25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இணைந்த கூட்டணி… துபாயில் நடந்த பூஜை!தமிழ் சினிமாவில் நடன அமைப்பாளராக இருந்து, ஹீரோவாக பல படங்களில் நடித்த பின்னர் போக்கிரி படம் மூலம் வெற்றிகரமான இயக்குநராக வலம் வந்தவர் பிரபுதேவா. இவர் பாலிவுட் சென்று அங்கும் வெற்றிகரமான இயக்குநராக வலம் வந்தார். ஆனால், அவரது சமீபத்தைய படங்கள் எதுவும் வெற்றிபெறவில்லை.

மூன்று கெட்டப்புகளில் அசத்தும் விஷால்… மகுடம் படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்!

மூன்று கெட்டப்புகளில் அசத்தும் விஷால்… மகுடம் படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்!தமிழ் சினிமாவின் மிகவும் ‘ஃபிட்டான’ நடிகர்களில் விஷாலும் ஒருவர். ஆனால் சமீபகாலமாக அவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு அதற்கான சிகிச்சைகளில் ஈடுபட்டு வந்தார். அவர் நடித்த ‘மத கஜ ராஜா’ படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் அவர் கைகள் நடுங்கப் பேசியது சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியது. இதனால் அவர் உடல்நலம் சம்மந்தமாக பலவிதமானக் கருத்துகள் கிளம்பின.

