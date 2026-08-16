  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Shooting Wraps Up for JioHotstar's Hit Tamil Web Series 'Resort'
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Sunday, 16 August 2026 (15:16 IST)

ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரின் ரிசார்ட் வெப்தொடர் முடிகிறதா? கிளைமாக்ஸ் படப்பிடிப்பு நிறைவு..

ரிசார்ட் இணையத் தொடர்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (15:16 IST)
google-news
ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வரும் 'ரிசார்ட்' இணையத் தொடரின் படப்பிடிப்பு தற்போது வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது. இயக்குநர் பிரவீன் பென்னட் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தத் தொடரில், 'எருமை சாணி' புகழ் விஜய் குமார் நாயகனாக நடித்து வருகிறார். 
 
முறையாகக் கல்வி கற்காத போதிலும், சமையற்கலை மீதுள்ள தீவிர ஆர்வத்தால் ஒரு சிறந்த செஃப் ஆக வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் போராடும் இளைஞனின் கதையை மையமாகக் கொண்டு இந்தத் தொடர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தத் தொடரில் தலைவாசல் விஜய் எதிர்மறை பாத்திரத்திலும், அபினேயா நேத்ரன், தர்ஷனா, படவா கோபி, அமர் கீர்த்தி, சாய் தன்யா, விஷ்ணு பாலா உள்ளிட்ட பல முக்கிய நடிகர்களும் நடித்துள்ளனர். கடந்த மார்ச் 13 முதல் வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஒளிபரப்பாகி வரும் இந்தத் தொடருக்கு இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்ப ரசிகர்கள் மத்தியில் மாபெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. 
 
விறுவிறுப்பான திருப்பங்களுடன் ஒளிபரப்பாகி வரும் இந்தத் தொடரின் முதல் சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், படப்பிடிப்பு முழுமையாக முடிவடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, இத்தொடரின் அடுத்தடுத்த சீசன்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை ஈர்த்துள்ள இந்தத் தொடர் ஓடிடி தளத்தில் புதிய சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
DC சூப்பர் ஹிட்!.. லோகேஷுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ்!...

ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரின் ரிசார்ட் வெப்தொடர் முடிகிறதா? கிளைமாக்ஸ் படப்பிடிப்பு நிறைவு..

ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரின் ரிசார்ட் வெப்தொடர் முடிகிறதா? கிளைமாக்ஸ் படப்பிடிப்பு நிறைவு..ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வரும் 'ரிசார்ட்' இணையத் தொடரின் படப்பிடிப்பு தற்போது வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது. இயக்குநர் பிரவீன் பென்னட் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தத் தொடரில், 'எருமை சாணி' புகழ் விஜய் குமார் நாயகனாக நடித்து வருகிறார்.

DC சூப்பர் ஹிட்!.. லோகேஷுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ்!...

DC சூப்பர் ஹிட்!.. லோகேஷுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ்!...சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் டிசி. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

மீண்டும் சிறுத்தை சிவாவுடன் இணையும் அஜித்!.. புரட்யூசர் யார் தெரியுமா?...

மீண்டும் சிறுத்தை சிவாவுடன் இணையும் அஜித்!.. புரட்யூசர் யார் தெரியுமா?...நடிகர் அஜித் கலந்த சில வருடங்களாகவே தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

பில்டப்பில் வாழுறீங்க!.. சூர்யாவை திட்டிய மன்சூர் அலிகான்.. காரணம் இதுதான்!..

பில்டப்பில் வாழுறீங்க!.. சூர்யாவை திட்டிய மன்சூர் அலிகான்.. காரணம் இதுதான்!..80களில் பல திரைப்படங்களில் குரூப் டேன்சர்களில் ஒருவராக நடனமாடியவர்தான் மன்சூர் அலிகான்.

மொத்தமா காலி!. ஒரு கோடி கூட வரலயே!.. மகுடம் முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...

மொத்தமா காலி!. ஒரு கோடி கூட வரலயே!.. மகுடம் முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...இதுவரை நடிகராக மட்டுமே இருந்த விஷால் மகுடம் திரைப்படம் மூலம் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார்.