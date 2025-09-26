வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (17:25 IST)

ஊடகங்கள் மீது வழக்கு போடுவேன்: ரூ.15 கோடி விவகாரம் குறித்து ஷில்பா ஷெட்டி எச்சரிக்கை..!

ஊடகங்கள் மீது வழக்கு போடுவேன்: ரூ.15 கோடி விவகாரம் குறித்து ஷில்பா ஷெட்டி எச்சரிக்கை..!
தனது கணவர் ராஜ் குந்த்ராவிடமிருந்து ரூ. 15 கோடி பெற்றதாக சில ஊடகங்கள் வெளியிட்ட செய்திகளுக்கு எதிராக, நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக எச்சரித்துள்ளார். 
 
ஷில்பா ஷெட்டியின் வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பாட்டீல், வெளியிட்ட அறிக்கையில், "இந்த தகவல் முற்றிலும் போலியானது மற்றும் உள்நோக்கம் கொண்டது. என் கட்சிக்காரரின் பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தில் இது பொதுவெளியில் திட்டமிட்டு பரப்பப்பட்டுள்ளது," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுபோன்ற ஆதாரமற்ற செய்திகளை பரப்பியவர்கள் மீது குற்றவியல் மற்றும் சிவில் வழக்குகளை தொடர ஷில்பா ஷெட்டி முடிவு செய்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
ஏற்கனவே ராஜ் குந்த்ரா மற்றும் ஷில்பா ஷெட்டி மீது ரூ. 60 கோடி மோசடி வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. இந்த வழக்கில் ஷில்பா ஷெட்டியும் அவரது கணவரும் எப்போதும் விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்து வருகின்றனர் என்றும், எதிர்காலத்திலும் அவ்வாறே செய்வார்கள் என்றும் வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்டார்.  
 
வழக்கறிஞர் பாட்டீல் மேலும் கூறுகையில், "போலியான செய்திகளையும் சரிபார்க்கப்படாத உண்மைகளையும் வெளியிட்ட அனைத்து ஊடகங்களும் நீதிமன்றத்தில் தங்கள் செயல்களுக்கு பின்விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும்," என்று கடுமையாக எச்சரித்தார்.
 
Edited by Mahendran

வித்தியாசமான உடை மற்றும் மேக்கப்பில் அசத்தும் யாஷிகா ஆனந்த்!

வித்தியாசமான உடை மற்றும் மேக்கப்பில் அசத்தும் யாஷிகா ஆனந்த்!இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து, ஸோம்பி, கவலை வேண்டாம் என தான் நடித்த பல படங்களில் கவர்ச்சி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் யாஷிகா ஆனந்த். சமீபத்தில் ஒரு விபத்தில் சிக்கி, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் படுகாயமடைந்து ஆறு மாத சிகிச்சைக்குப் பின் குணமாகி மீண்டும் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார்.

வித்தியாசமான உடையில் அசத்தல் ஃபோட்டோஷூட் நடத்திய ஸ்ரேயா!

வித்தியாசமான உடையில் அசத்தல் ஃபோட்டோஷூட் நடத்திய ஸ்ரேயா!தென்னிந்திய மொழி படங்களில் முன்னணி நடிகையாக விளங்கியவர் ஸ்ரேயா. ரஜினியோடு சிவாஜி படத்தில் நடித்ததை அடுத்து முன்னணி கதாநாயகர்களோடு ஜோடி சேர்ந்து நடித்து வந்தார். இடையில் பெரிய சம்பளத்துக்காக வடிவேலுவின் இந்திரலோகத்தில் நா அழகப்பன் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு கவர்ச்சி நடனம் ஆடினார். அதன் பிறகு அவருக்கான வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பித்தன.

ஒரே ஆண்டில் 600 கோடி ரூபாய் வசூல்… மலையாள சினிமாவில் சாதனைப் படைத்த மோகன்லால்!

ஒரே ஆண்டில் 600 கோடி ரூபாய் வசூல்… மலையாள சினிமாவில் சாதனைப் படைத்த மோகன்லால்!இந்த ஆண்டு மோகன்லால் நடிப்பில் ‘எம்புரான்’, ‘துடரும்’, மற்றும் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ ஆகிய படங்கள் ரிலீஸாகியுள்ளன. இந்த படங்களின் மூலம் 600 கோடி ரூபாய் வசூல் திரையரங்குகள் மூலமாக மட்டுமேக் கிடைத்துள்ளது. இதுவரை மலையாள சினிமாவில் எந்த நடிகரும் படைக்காத சாதனை இது.

சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

அப்பா இயக்குனர்தான… அப்புறம் ஏன் இட்லிக்கு கஷ்டப்பட்டீங்க? – தனுஷ் அளித்த விளக்கம்!

அப்பா இயக்குனர்தான… அப்புறம் ஏன் இட்லிக்கு கஷ்டப்பட்டீங்க? – தனுஷ் அளித்த விளக்கம்!தனுஷ் தனது நான்காவது படமாக (இயக்குனராக) ‘இட்லி கடை’ படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது. தனுஷுடன் பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார். படம் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com