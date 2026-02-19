விஜய் அஜித் ஃபிரண்ட்ஷிப் வேறலெவல்!.. ஷாலினி சொல்றத கேளுங்க!...
அஜித், விஜய் இருவருமே சினிமாவில் ஒன்றாக வளர்ந்தவர்கள். இருவரின் வளர்ச்சியும் ஒரே மாதிரிதான் அமைந்தது. இருவருக்கும் ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். எம்ஜிஆர் - சிவாஜி ரசிகர்கள் எப்படி மோதிக்கொண்டார்களோ, ரஜினி - கமல் ரசிகர்கள் எப்படி மோதிக் கொண்டார்களோ, அதேபோல அஜித் - விஜய் ரசிகர்கள் மோதிக்கொண்டார்கள்..
இப்போது வரை அது தொடர்ந்து வருகிறது. அவர்களின் ரசிகர்கள் வெளியே மோதிக் கொண்டாலும் விஜயும், அஜித்தும் நல்ல நண்பர்களாகவே இருக்கிறார்கள் என சிலர் சொல்கிறார்கள்.. அதேநேரம் தொழில்ரீதியாக அவர்கள் இடையே போட்டி இருந்தது உண்மை. துவக்கத்தில் தங்களின் படங்களில் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி வசனம் மற்றும் பாடல் வரிகளை கூட இருவரும் வைத்தார்கள். ஆனால், ஒரு கட்டத்தில் பக்குவப்பட்டு அதை விட்டுவிட்டனர்.
இந்நிலையில், அஜித்தின் மனைவி ஷாலினி சமீபத்தில் ஒரு விருது விழாவில் பேசிய போது ‘விஜய் - அஜித் இருவருக்கும் இடையில் ஒரு ஆரோக்கியமான உறவு இருக்கிறது.. இருவரும் ஒருவரின் வெற்றிக்காக மற்றவர் சந்தோஷப்படுவார்கள்.. அது அழகானது’ என சொல்லியிருக்கிறார். விஜயுடன் காதலுக்கு மரியாதை, கண்ணுக்குள் நிலவு போன்ற படங்களில் ஷாலினி நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.